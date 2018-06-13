Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 63.12
€ 74.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новак заявил о стабилизации цен на топливо

Экономика и бизнес
13 июня, 11:52 UTC+3

В ряде регионов небольшой рост стоимости продолжается, отметил министр энергетики РФ

Поделиться
Материал из 1 страницы
Министр энергетики РФ Александр Новак

Министр энергетики РФ Александр Новак

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Министерство энергетики отмечает стабилизацию цен на топливо в целом по РФ, но в ряде регионов продолжается небольшой рост его стоимости. Об этом сказал министр энергетики Александр Новак в рамках селекторного совещания вице-премьера Дмитрия Козака с главами регионов по ситуации на рынке нефтепродуктов.

"Мы видим: ситуация стабильная, особенно в последние дни. Наблюдается стабилизация цен на автозаправочных станциях, на уровне 30 мая, хотя согласен, что по отдельным регионам есть небольшие отклонения, небольшой рост", - сказал он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация с ценами на бензин в России
Страны
Россия
Персоны
Козак, Дмитрий Николаевич Новак, Александр Валентинович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Законопроект о пенсионном возрасте могут принять в первом чтении до конца весенней сессии
2
В доме главы Серпуховского района Подмосковья проходит обыск
3
Песков: слова Путина о последствиях провокаций Киева во время ЧМ не требуют пояснений
4
СК задержал владельца лодочной станции, позволившего выйти катамарану в акваторию Волги
5
Роскачество представило результаты исследования российского рынка пива
6
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
7
Парламент Нидерландов одобрил соглашение с Украиной по МН17
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости