Новак заявил о стабилизации цен на топливо

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Министерство энергетики отмечает стабилизацию цен на топливо в целом по РФ, но в ряде регионов продолжается небольшой рост его стоимости. Об этом сказал министр энергетики Александр Новак в рамках селекторного совещания вице-премьера Дмитрия Козака с главами регионов по ситуации на рынке нефтепродуктов.

"Мы видим: ситуация стабильная, особенно в последние дни. Наблюдается стабилизация цен на автозаправочных станциях, на уровне 30 мая, хотя согласен, что по отдельным регионам есть небольшие отклонения, небольшой рост", - сказал он.