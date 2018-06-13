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Гидроавиасалон-2018 в Геленджике перенесен на начало сентября

Экономика и бизнес
13 июня, 12:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Ранее сообщалось, что он пройдет с 13 по 16 сентября

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Ежегодный Гидроавиасалон, проходящий осенью в Геленджике, в этом году пройдет с 6 по 9 сентября. Об этом говорится в сообщении Минпромторга РФ по итогам заседания оргкомитета по подготовке и проведению салона. Ранее сообщалось, что он пройдет с 13 по 16 сентября.

Первый день авиасалона будет посвящен гидроавиации, ключевой темой второго дня станет молодежный форум, а в фокусе третьего дня окажется цифровая авиапромышленность.

Окончательный перечень экспонатов, представленных на авиасалоне, будет сформирован в июле, но уже сейчас Минпромторг сообщил, что демонстрационная программа включает "летный показ самолетов и вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, а также показ экранопланов, судов на воздушной подушке, катеров и других технических средств".

"Готовится к показу комплекс мониторинга воздушного пространства - система связанных между собой оптико- электронных, радиолокационных систем и программного обеспечения, позволяющих на основании алгоритмов искусственного интеллекта контролировать нахождение беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве, просчитывать их траектории и перехватывать их при необходимости. Среди разработок в сфере беспилотной техники планируется протестировать в реальных условиях телемедицинский дрон", - приводятся в сообщении слова министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

Авиасалон пройдет на территории испытательно-экспериментальной базы ТАНТК им. Г.М. Бериева в Геленджике. Организатором мероприятия является Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, устроителем - ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", оператором - ОАО "Авиасалон".

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