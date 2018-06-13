ФАС оштрафовала HP на 2,5 млн рублей

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) назначила российскому представительству Hewlett-Packard (HP) штраф в 2,5 млн рублей за координацию деятельности поставщиков компьютеров на закупках оборудования для Государственной автоматизированной системы (ГАС) "Выборы", сообщило ведомство.

"Группа лиц ООО "Производственная компания Аквариус" и ООО "Национальная компьютерная корпорация", а также ООО "Бизнес компьютерс групп" и ООО "АМИ-НЕТВОРК" заключили антиконкурентное соглашение, которое привело к поддержанию цены на открытом аукционе в электронной форме на поставку системных блоков ГАС "Выборы". Экономическую деятельность этих компаний незаконно координировало ЗАО "Хьюлетт Паккард А.О.", - сообщила ФАС.

При определении размера штрафа антимонопольная служба учла смягчающее обстоятельство - содействие ФАС при расследовании нарушения, сообщает ведомство.

Первое дело против поставщиков системных блоков для ГАС "Выборы" ФАС возбудила в ноябре 2016 года. ФАС подозревала "Бизнес компьютерс групп", "АМИ-Нетворк", "Крок инкорпорейтед", "Супервэйв групп", "Крафтвэй корпорэйшн ПЛС" и "Аквариус" в заключении антиконкурентного соглашения при участии в электронном аукционе. При этом ФАС выяснила, что деятельность картеля координируют российские представительства китайской Lenovo и американской Hewlett-Packard, которые служба привлекла в качестве ответчиков по делу.

В августе 2017 года ФАС установила, что "Производственная компания Аквариус", Национальная компьютерная корпорация, "Бизнес компьютерс групп" и "АМИ- Нетворк" заключили антиконкурентное соглашение, которое привело к поддержанию цены на открытом аукционе в электронной форме на поставку системных блоков для комплексов средств автоматизации региональных фрагментов ГАС "Выборы". Экономическую деятельность этих компаний координировало российское представительство Hewlett-Packard. Для четырех компаний - участников сговора предусмотрен штраф от 10% до 50% от начальной максимальной цены контракта.