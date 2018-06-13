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Аксенов предложил организовать поставки бензина в Крым, минуя биржу

Экономика и бизнес
13 июня, 12:40 дата обновления: 13 июня, 14:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

По словам главы региона, из-за санкций на полуострове отсутствуют федеральные нефтетрейдерные компании

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов

Глава Республики Крым Сергей Аксенов

© Алексей Павлишак/ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов в среду предложил закрепить за республикой вертикально интегрированную компанию, которая могла бы работать с местными трейдерами по поставкам бензина, минуя биржу.

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"Мы просили бы с целью улучшения вопросов [поставок бензина на полуостров] закрепить за Крымом вертикально интегрированную компанию, которая напрямую могла бы с крымскими трейдерами работать, минуя биржу… Других предложений у нас по регулированию цен нет. С местным управлением мы все отработали, возможности ФАС по влиянию на цены исчерпаны", - сказал Аксенов на селекторном совещании вице-премьера Дмитрия Козака с главами регионов по ситуации на рынке нефтепродуктов.
По словам главы Крыма, из-за санкций на полуострове отсутствуют федеральные нефтетрейдерные компании. "В принципе их нет, у нас только местные трейдеры", - сказал он.

Аксенов добавил, что высокие цены на бензин в регионе обусловлены тем, что поставки грузов в Крым по-прежнему идут через Керченскую паромную переправу.

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Как сообщалось, открытие грузового сообщения по автодорожной части Крымского моста планируется на октябрь, а ввод железной дороги через Керченский пролив - в 2019 году.

Аксенов заверил, что последние три дня роста цен на бензин в Крыму нет, но все-таки нефтепродукты в регионе дорогие. "Ситуация стабилизировалась, однако есть и цены до 50 рублей на 95-й бензин", - сказал глава Крыма.
"Пока это предложение вызывает сомнение. Мы сегодня будем прорабатывать с крупными нефтяными компаниями, посмотрим, что здесь можно дополнительно сделать", - сказал Козак журналистам, отвечая на инициативу Аксенова.

История вопроса

Ранее глава Крыма сообщал, что власти региона с сентября 2017 года проводят проверки обоснованности повышенных цен на АЗС. В частности, Аксенов обращал внимание, что стоимость бензина в республике в среднем на 10% выше, чем в соседних субъектах РФ.
В конце апреля заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин сообщал журналистам в Ялте, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело о завышении цен на топливо на автозаправочных станциях в Крыму.
По мнению властей республики, открытие железнодорожной части Крымского моста, которая свяжет Крым с другими регионами России, снизит цены на бензин в республике.

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Темы
Крым Ситуация с ценами на бензин в России
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