Аксенов предложил организовать поставки бензина в Крым, минуя биржу

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов в среду предложил закрепить за республикой вертикально интегрированную компанию, которая могла бы работать с местными трейдерами по поставкам бензина, минуя биржу.

"Мы просили бы с целью улучшения вопросов [поставок бензина на полуостров] закрепить за Крымом вертикально интегрированную компанию, которая напрямую могла бы с крымскими трейдерами работать, минуя биржу… Других предложений у нас по регулированию цен нет. С местным управлением мы все отработали, возможности ФАС по влиянию на цены исчерпаны", - сказал Аксенов на селекторном совещании вице-премьера Дмитрия Козака с главами регионов по ситуации на рынке нефтепродуктов.

По словам главы Крыма, из-за санкций на полуострове отсутствуют федеральные нефтетрейдерные компании. "В принципе их нет, у нас только местные трейдеры", - сказал он.

Аксенов добавил, что высокие цены на бензин в регионе обусловлены тем, что поставки грузов в Крым по-прежнему идут через Керченскую паромную переправу.

Как сообщалось, открытие грузового сообщения по автодорожной части Крымского моста планируется на октябрь, а ввод железной дороги через Керченский пролив - в 2019 году.

Аксенов заверил, что последние три дня роста цен на бензин в Крыму нет, но все-таки нефтепродукты в регионе дорогие. "Ситуация стабилизировалась, однако есть и цены до 50 рублей на 95-й бензин", - сказал глава Крыма.

"Пока это предложение вызывает сомнение. Мы сегодня будем прорабатывать с крупными нефтяными компаниями, посмотрим, что здесь можно дополнительно сделать", - сказал Козак журналистам, отвечая на инициативу Аксенова.

История вопроса

Ранее глава Крыма сообщал, что власти региона с сентября 2017 года проводят проверки обоснованности повышенных цен на АЗС. В частности, Аксенов обращал внимание, что стоимость бензина в республике в среднем на 10% выше, чем в соседних субъектах РФ.

В конце апреля заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин сообщал журналистам в Ялте, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело о завышении цен на топливо на автозаправочных станциях в Крыму.

По мнению властей республики, открытие железнодорожной части Крымского моста, которая свяжет Крым с другими регионами России, снизит цены на бензин в республике.