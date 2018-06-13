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В Саратовской области постоят завод химической промышленности за 1,5 млрд рублей

Экономика и бизнес
13 июня, 14:47 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 13, июня. /ТАСС

Инвестором является АО "СЭЗ имени Серго Орджоникидзе"

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САРАТОВ, 13 июня. /ТАСС/. Завод химической промышленности появится в Саратовской области к концу 2018 года, его продукция будет использоваться в фармацевтике и производстве стройматериалов. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра - начальник управления оборонно- промышленного, машиностроительного комплексов и отраслевой науки министерства промышленности и энергетики региона Дмитрий Саратовский.

"Завод химической промышленности, где будет производиться металлический натрий и синтетический карбонат кальция, откроется в Татищевском районе. Это импортозамещающий проект, продукция завода будет использоваться в химической, фармацевтической промышленности, производстве строительных материалов и конструкций. Открытие завода запланировано на ноябрь- декабрь 2018 года", - сказал Саратовский.

Собеседник агентства уточнил, что общий объем инвестиций в проект составит порядка 1,5 млрд рублей. Инвестором является АО "СЭЗ имени Серго Орджоникидзе" - электростроительный завод в Саратове, который тем самым планирует расширить линейку продукции и увеличить объемы выпуска гражданской продукции.

"Безусловно, новое производство позволит региону не только создать рабочие места, но и в будущем, возможно, увеличить объемы экспорта из региона, поставляя необходимые химические соединения на предприятия в другие регионы и страны", - отметил Саратовский.

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