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Минфин: законопроект о снижении акцизов на топливо внесут в Госдуму на этой неделе

Экономика и бизнес
13 июня, 13:10 UTC+3

Ранее были приняты решения о двух пакетах комплексных мер, отметил директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Правительство планирует на этой неделе внести в Госдуму законопроект, который предполагает снижение акцизов на топливо и повышение ставки экспортной пошлины на нефтепродукты. Об этом сказал директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов в рамках селекторного совещания вице-премьера Дмитрия Козака с регионами по вопросам цен на нефтепродукты.

"На ваших совещаниях приняты решения о двух пакетах комплексных мер. Первое - это меры оперативного реагирования, это снижение акцизов и повышение ставки экспортной пошлины на нефтепродукты до конца года, соответствующий пакет изменений в законодательство внесен в правительство в пятницу. Планируется, что до конца этой недели он будет направлен в Госдуму для рассмотрения и принятия", - сказал Сазанов Козаку.

"Второй комплекс мер - это меры системного характера - это среднесрочные, долгосрочные - это введение специальной надбавки в отрицательный акциз на тонну переработанной нефти, которая планируется к введению с 1 января 2019 года и то, что Антон Германович [Силуанов] сказал о сохранении возможности повышения экспортных пошлин на нефтепродукты в рамках маневра. Соответствующие изменения в законодательство подготовлены, сейчас мы обсуждаем их с нефтяными компаниями. Будет ряд совещаний, планируем их к внесению в правительство на следующей неделе", - добавил он.

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