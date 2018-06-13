Силуанов: Россия предложила облегченный визовый режим на время ЭКСПО-2025

ПАРИЖ, 13 июня. /ТАСС/. Россия в случае победы в конкурсе на право принимать Всемирную выставку ЭКСПО-2025 планирует упростить визовый режим на время мероприятия. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на Генеральной ассамблее Международного бюро выставок.

"По практике простоявшего чемпионата мира по футболу мы предусмотрели упрощение процедуры въезда в нашу страну. Билет на Всемирную выставку [ЭКСПО-2025] будет равен визе. Это сделает выставку максимально доступной для всех, желающих принять в ней участие", - сказал Силуанов.

Российская делегация во главе с Силуановым представила 13 июня в Париже на 163-й Генеральной ассамблее Международного бюро выставок заявку на право проведения Всемирной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге. Помимо Екатеринбурга, на проведение выставки претендуют Осака (Япония) и Баку (Азербайджан). Принимающая страна будет выбрана в ноябре 2018 года.