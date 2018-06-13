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Новые авиакомпании начнут выполнять рейсы из аэропорта Ижевска до конца года

Экономика и бизнес
13 июня, 13:27 UTC+3 ИЖЕВСК ИЖЕВСК 13, июня. /ТАСС

С приходом в регион крупных авиаперевозчиков "Ижавиа" придется подстраиваться под новые условия

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ИЖЕВСК, 13 июня. /ТАСС/. Новые авиакомпании начнут выполнять рейсы из аэропорта Ижевска до конца 2018 года, сообщил ТАСС генеральный директор "Ижавиа" Александр Синельников.

"У нас есть возможность принимать "Сухой Суперджет", мы сейчас этот акт оформляем, соответственно, создаем условия для того, чтобы перевозчики на этих судах к нам могли прилетать и выполнять рейсы. <…> Я думаю, что уже с зимнего расписания появятся новые авиакомпании", - сказал он.

Синельников отметил, что ижевский аэропорт, несмотря на существующие возможности, долгое время по ряду причин не допускал к себе новые воздушные суда магистральных авиакомпаний. "Мы сейчас практически одни, и к нам летают две авиакомпании "Руслайн" и "Оренбуржье". Это с точки зрения развития рынка ничего хорошего не влечет, потому что монополист собирает прибыль, но сам не развивается", - сказал Синельников. Он отметил, что привык конкурировать "в условиях открытого неба".

Руководитель предприятия сообщил, что с приходом в регион крупных авиаперевозчиков, "Ижавиа" придется подстраиваться под новые условия, и расписание рейсов претерпит существенные изменения.

"Сетка будет меняться. Это эволюционный процесс, мы идем от нужд потребителя, пассажира, который покупает билеты на "Ижавиа" <…> Я думаю, что к середине сентября мы уже будем готовы обкатывать новую сетку <…> В части изменения глобального расписания - это будет уже с зимнего расписания и с летнего сезона (2019 года - прим. ТАСС). Те сильные стороны, которые есть в расписании, то, что пользуется спросом, мы будем усиливать, то, что не пользуется спросом и не выгодно, будем избавляться", - сказал он.

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