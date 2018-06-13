В Росрыболовстве опровергли информацию о том, что рыбалка в РФ станет платной

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Росрыболовство не планирует вносить изменения в законодательство, предусматривающие введение платной рыбалки.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росрыболовства.

"Никаких изменений в законодательство, предусматривающих введение неких "специальных платных патентов" для всех рыбаков, не планируется", - пояснили в Росрыболовстве.

В ведомстве подчеркнули, что Росрыболовство и Минсельхоз, наоборот, выступают за свободную, бесплатную и доступную рыбалку для всех граждан России. Принцип бесплатной рыбалки, как отметили в Росрыболовстве, лежит в основе законопроекта "О любительском рыболовстве", принятом Госдумой в первом чтении.

"Проект предполагает ликвидацию участков для платной рыбалки. Они останутся только там, где бизнес сам берет пруд в аренду, выпускает рыбу и в этом случае оказывает услугу платной рыбалки", - сообщили в ведомстве. При этом особые условия будут, как и сейчас, для вылова ценных и особо ценных видов рыб.