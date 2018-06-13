Медведев: России и Белоруссии нужно и дальше устранять барьеры в двусторонней торговле

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. России и Белоруссии нужно и дальше устранять барьеры для движения товаров и услуг в двусторонней торговле. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании Совета министров Союзного государства.

"Нам нужно и дальше двигаться в сторону устранения препятствий для доступа товаров и услуг, создавать равные правила для ведения бизнеса. Соответствующее решение мы сегодня закрепим в постановлении Совета министров Союзного государства", - сказал Медведев.

Одна из главных целей Союзного государства, по словам российского премьера, - это увеличение доли наукоемкой продукции с высокой степенью переработки. "Нужно создавать на территории России и Белоруссии условия для производства экспортноориентированных товаров, важно работать над этим последовательно вместе с бизнесом, слушать и слышать пожелания предпринимателей", - добавил Медведев.

По словам российского премьера, в целом торгово-экономические отношения двух стран находятся на подъеме. По последним данным, в 2017 году товарооборот вырос на 23,5%, до $32,4 млрд. За четыре месяца 2018 года этот показатель вырос примерно на 17%.

"Есть и другие значимые результаты. Например, четыре из пяти платежей при взаимных расчетах, или порядка 83% в прошлом году были проведены в российских рублях, что говорит об определенном доверии к российской национальной валюте и снижает зависимость от внешней конъюнктуры", - подчеркнул Медведев.

Кроме того, отметил российский премьер, Москва и Минск расширяют инвестиционное сотрудничество. Он напомнил, в частности, о проекте строительства Белорусской АЭС, строительстве завода по производству технического углерода, предприятий по производству сухих смесей, по переработке сои и др. Медведев обратил внимание на то, что "почти каждый российский регион, точнее 80 из 85, развивает прямые торговые отношения с Белоруссией, что дает дополнительные возможности для кооперации, которые обязательно нужно использовать".

Медведев также сообщил, что на сегодняшнем заседании планируется обсудить вопрос учреждения Премии Союзного государства в области науки и техники, выразив надежду, что эта премия "послужит одним из стимулов для успешного продвижения высокотехнологичных проектов".

