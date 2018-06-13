Источник: РФ предложит ОПЕК+ пропорционально распределить рост добычи между участниками

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Россия на встрече ОПЕК+ в Вене 22-23 июня предложит пропорционально распределить рост добычи нефти между всеми участниками соглашения, сообщил ТАСС источник в правительстве РФ.

"Россия будет рассматривать различные варианты. Мы видим, что рынок хорошо сбалансирован, но есть риск перегрева, если добыча будет падать в отдельных странах, типа Венесуэлы и Ирана. Поэтому Россия будет предлагать рост добычи, пропорционально разбросанный между всеми участниками соглашения ОПЕК+, чтобы нивелировать потенциальный перегрев рынка", - сказал собеседник агентства.

О необходимости смягчить квоты по ограничению добычи в рамках сделки ОПЕК+ заявляли ранее российский министр энергетики Александр Новак и его саудовский коллега Халед аль-Фалех. По их словам, падение добычи в Венесуэле и возможное падение поставок из Ирана из-за американских санкций может привести к дефициту предложения. Восстановление добычи может начаться уже со второго полугодия 2018 года.

Министры не озвучивали, на сколько предлагается поднять добычу, однако, по данным источников, речь идет об 1 млн баррелей в сутки. По оценке Международного энергетического агентства, ОПЕК может в короткие сроки нарастить добычу на 1,1 млн баррелей в сутки.