Урал и Сибирь проведут выставку для продвижения промышленной продукции для Арктики

НОВОСИБИРСК, 13 июня. /ТАСС/. Урало-Сибирская научно-промышленная выставка для продвижения продукции для Арктики состоится, как планируется, в октябре этого года в Екатеринбурге. Об этом сказал в среду на заседании рабочей группы по продвижению научно-промышленного потенциала регионов к реализации арктических проектов полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских.

"Для продвижения продукции уральских и сибирских предприятий <...> предлагается провести Урало-Сибирскую научно-промышленную выставку. Первая подобная выставка состоялась еще в позапршлом веке, в 1887 году в Екатеринбурге. Предлагаю возродить выставку и проводить ее по очереди в Екатеринбурге и Новосибирске. Можно попробовать провести ее совместно в октябре", - сказал Холманских.

По словам Холманских, выставка будет включать в себя биржу контрактов между производителями, конференции по развитию транспортной инфраструктуры в Арктике и научных исследований.

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло поддержал предложение провести мероприятие. "Полностью согласен по поводу возрождения выставки. Если Екатеринбург готов, давайте [проведем] ее там", - сказал он.

Организацией совместной выставки займется исполком межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение".