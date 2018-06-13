Хачатуров заявил, что готовит иски к "Открытию" по сделке с Росгосстрахом

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Бывший владелец "Росгосстраха" Данил Хачатуров рассматривает возможность оспорить в суде часть условий сделки по передаче контроля над "Росгосстрахом" банку "Открытие". Банк "Открытие" не выполнил часть своих обязательств по сделке, в том числе предъявив к "Росгосстрах жизни" иск на 116 млрд руб. об использовании бренда "Росгосстраха", заявил Хачатуров на пресс-конференции.

Уголовное дело против брата Хачатурова Сергея, бывшего вице-президента "Росгосстраха", обвиняемого в растрате - это также, по факту "оспоренный ["Открытием"] кусок большой сделки", сказал он. Использование бренда "РГС Жизнью" и продажа в офисах "Росгосстраха" продуктов компании, были условиями большой сделки, которые сейчас не выполняются "Открытием", считает Хачатуров.

"Сейчас мы с кучей юристов сидим и смотрим, что надо делать со сделкой, так как по факту все базисные пункты сделки оспорены ["Открытием"]. В том числе этим иском по бренду. Базовый пункт. Так как это все вообще рушится прямо на глазах, сделка сама по себе, надо понимать, что с этим делать, но из того, что я сейчас читаю - первые иски либо уже поданы, либо будут поданы в ближайшее время", - сказал он.

По факту "Открытие" оспаривает всю сделку по передаче "Росгосстраха", считает Хачатуров. "Если она оспаривается - верните активы [вложенные со стороны прежнего собственника]", - сказал он.

Хачатуров сообщил, что он по условиям сделки бесплатно передал "Открытию" РГС банк, НПФ РГС и 2000 объектов недвижимости.С апреля 2018 года "Росгосстрах" и его материнский банк "Открытие" прекратили продажу в своих офисах продуктов РГС Жизни.

Лучший вариант - мировая

"Росгосстраху" пришлось искать нового владельца из-за убытков, которые приносит компании рынок ОСАГО: по итогам 2016 года убыток по МСФО вырос в 6,6 раза, до 33,3 млрд руб., по итогам 2017 года он увеличился еще на 84,4% и составил 55,7 млрд руб. по ОСБУ.

Хачатуров продал Евгению Гинеру "Росгосстрах жизнь" в 2015 году, чтобы покрыть убытки Росгосстраха от ОСАГО, сообщил Хачатуров.

Он также заявил в среду, что не будет оспаривать передачу самого "Росгосстраха" - это был бы "перебор".

"Нет, сам "Росгосстрах" оспариваться точно не будет, это будет перебор с моей стороны. [Будут оспариваться] какие-то куски [сделки], особенно те, которые сегодня оспариваются [Открытием], встречный иск", - сказал он.

По его словам, иски будут подаваться в различных юрисдикциях, не только в РФ.

Хачатуров также добавил, что готов решить вопросы в досудебном порядке. "Меньше всего я этого хотел <...> Я считаю, что вообще все надо делать в досудебном порядке, особенно если ты пришел на то, что ты не строил", - заключил он.