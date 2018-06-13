Росавиация приостановила действие сертификата безопасности аэропорта Нальчик

РОСТОВ-НА-ДОНУ/НАЛЬЧИК, 13 июня. /ТАСС/. Росавиация приостановила действие сертификата авиационной безопасности аэропортового комплекса Нальчик, сообщил в среду ТАСС и.о. начальника Южного межрегионального территориального управления Росавиации Валерий Силаев.

"Действие сертификата по авиационной безопасности ООО "Аэрокомплекс" (юридическое название аэропорта - прим. ТАСС) в аэропорту Нальчик приостановлено решением управления транспортной безопасности Федерального агентства воздушного транспорта", - сказал собеседник агентства.

Менеджер по развитию авиакоммерции и связям с общественностью аэропорта Ислам Шомахов сообщил ТАСС, что аэропорт на данный момент работает в штатном режиме. "У нас пока информации нет, мы работаем в штатном режиме. Ежедневно аэропорт принимает два самолета из Москвы и отправляет обратно (Внуково), рейсы выполняются авиакомпанией Utair совместно с "ИрАэро" (иркутская авиакомпания)", - сказал Шомахов.

Он добавил, что через месяц аэропорт планирует открытие дополнительных рейсов. "Ранее "Победа" летала из Нальчика и обратно в Москву и Санкт-Петербург, и они запросили возобновление полетов с середины сентября текущего года", - уточнил он.

Как сообщалось, с 7 по 9 апреля в аэропорту, который был построен в 1945 году, проводился плановый текущий ремонт ВПП, рейсы были переведены в аэропорт Минеральных Вод. По данным Госкомтранса Кабардино-Балкарии, ремонт проводился в связи с тем, что искусственное покрытие ВПП, рулежные дорожки, места стоянки воздушных судов значительно износились. Как ранее сообщил ТАСС начальник Южного межрегионального территориального управления Росавиации Владимир Исаев, комиссия после проверки взлетно-посадочной полосы аэропорта разрешила ему принимать самолеты.

За прошлый год аэропорт Нальчика перевез 236,865 тыс. человек, рост составил более 20%. Из них почти 32 тыс. перевезли по международному направлению. В 2017 году аэропорт Нальчика побил рекорд почти 40-летней давности: в 1978 году, когда аэропорт Минеральные Воды закрыли на реконструкцию, годовой пассажиропоток аэропорта Нальчик составил 137 тыс. человек.