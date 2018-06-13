Европарламент одобрил пакет макрофинансовой помощи Украине в €1 млрд

ПАРИЖ, 13 июня. /ТАСС/. Европейский парламент одобрил предоставление Украине нового пакета макрофинансовой помощи в размере €1 млрд. Голосование состоялось в среду на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

Выделение очередного пакета финпомощи Украине поддержало большинство европарламентариев. За это предложение высказались 527 депутатов, против проголосовали 124, еще 29 воздержались.

Пакет новой макрофинансовой помощи в размере €1 млрд Совет ЕС одобрил в конце мая. В заявлении Брюсселя тогда подчеркивалось, что "новые средства будут направлены на поддержку экономической стабилизации и программы реформ на Украине, дополняя ресурсы, выделенные Международным валютным фондом (МВФ) и другими донорами". Предполагается, что еще €1 млрд кредита покроет потребности Украины в течение 2,5 лет.

С 2014 года и по настоящее время Украина получила три программы макрофинансовой помощи ЕС в форме кредитов на общую сумму €3,4 млрд.