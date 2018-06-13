Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 63.12
€ 74.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Европарламент одобрил пакет макрофинансовой помощи Украине в €1 млрд

Экономика и бизнес
13 июня, 15:15 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 13, июня. /ТАСС

Ожидается, что "новые средства будут направлены на поддержку экономической стабилизации и программы реформ на Украине, дополняя ресурсы, выделенные МВФ и другими донорами"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 13 июня. /ТАСС/. Европейский парламент одобрил предоставление Украине нового пакета макрофинансовой помощи в размере €1 млрд. Голосование состоялось в среду на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

Выделение очередного пакета финпомощи Украине поддержало большинство европарламентариев. За это предложение высказались 527 депутатов, против проголосовали 124, еще 29 воздержались.

Пакет новой макрофинансовой помощи в размере €1 млрд Совет ЕС одобрил в конце мая. В заявлении Брюсселя тогда подчеркивалось, что "новые средства будут направлены на поддержку экономической стабилизации и программы реформ на Украине, дополняя ресурсы, выделенные Международным валютным фондом (МВФ) и другими донорами". Предполагается, что еще €1 млрд кредита покроет потребности Украины в течение 2,5 лет.

С 2014 года и по настоящее время Украина получила три программы макрофинансовой помощи ЕС в форме кредитов на общую сумму €3,4 млрд.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД РФ: США показали безрассудство, обвинив россиян в поставках авиатоплива в Сирию
2
В Симферополе и Севастополе частично отключили электроэнергию
3
Адвоката не допускают на обыск в дом главы Серпуховского района
4
Европарламент одобрил пакет макрофинансовой помощи Украине в €1 млрд
5
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
6
Роскачество представило результаты исследования российского рынка пива
7
Путин утвердил состав администрации президента
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости