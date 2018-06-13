МИД РФ: США показали безрассудство, обвинив россиян в поставках авиатоплива в Сирию

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. США в очередной раз продемонстрировали политическое безрассудство, обвинив российскую компанию "Совфрахт" в поставках авиационного топлива в Сирию. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии МИД РФ.

"В Вашингтоне вновь продемонстрировали политическое безрассудство, предъявив обвинения сотрудникам российского публичного акционерного общества "Совфрахт" за поставки в Сирию авиационного топлива, - указали в дипведомстве. - Еще в 2016-2017 годах США заблокировали в своих банках денежные переводы указанной компании на $5,5 млн, а теперь в ответ на наши требования вернуть эти средства совершили новый одиозный шаг".

"Авиационное топливо, доставку которого обеспечивал "Совфрахт", предназначалось для подразделений ВКС [Воздушно-космических сил] России, которые помогают бороться с террористическими группировками на сирийской земле, - отметили в МИД. - Ссылки США на собственные санкции против законных властей Сирии, несущих основную тяжесть этой борьбы в интересах безопасности на всей планете, - не просто новая возмутительная попытка распространить американские национальные законы далеко за пределы границ США, но и фактическая поддержка террористов".

Однако, как отметили в МИД РФ, подобным заявлениям со стороны Вашингтона не приходится удивляться. "США еще при [прошлой] администрации Барака Обамы долго не хотели признавать угрозой ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ организации "Исламское государство" - прим. ТАСС) и прикрывали в Сирии от возмездия даже боевиков "Джабхат ан-Нусры", хотя та является филиалом "Аль-Каиды" и признана ООН террористической организацией (обе группировки запрещены в РФ - прим. ТАСС), - обратили внимание в министерстве. - В стремлении сменить власть в Дамаске вашингтонские деятели были готовы на сделку с кем угодно, в том числе с откровенными джихадистами".

"Новый антироссийский выпад - очередное подтверждение того, что в США, которые когда-то поддержкой моджахедов в Афганистане сами выпестовали "Аль-Каиду", никак не хотят учить уроки истории и опять, как мы уже отмечали, ищут врага не там, где он есть на самом деле, - подчеркнули в МИД РФ. - Неразборчивость официального Вашингтона в средствах, назойливое желание навредить России вместо объединения усилий в противостоянии терроризму может дорого обойтись американскому народу, не раз пострадавшему от этого зла".

Суть обвинений

Министерство юстиции США во вторник предъявило обвинения пяти сотрудникам российской компании "Совфрахт" за поставки авиатоплива в Сирию в нарушение санкций, введенных американскими властями в отношении этой арабской страны. Им вменяется в вину "сговор с целью обойти американские экономические санкции в отношении Сирии, а также осуществление денежных переводов в Сирию в долларах без получения на то разрешения министерства финансов США". По словам помощника генпрокурора США Джона Демерса, по этому делу вместе с россиянами проходят еще трое сирийцев.

В заявлении минюста утверждается, что сотрудники "Совфрахта", "используя подставные компании и поддельные судовые реестры", поставляли авиатопливо в Сирию "с помощью танкеров, принадлежащих российской компании "Транспетрочарт". Кроме того, в документе отмечается, что они "осуществляли денежные переводы в долларах, прибегая к услугам американской финансовой системы". Это продолжалось даже после того, как в сентябре 2016 года минфин США включил "Совфрахт" в свои черные списки "за нарушение санкций, введенных против России за Крым" и запретил этой компании переводить через банки средства в долларах без разрешения минфина США даже в том случае, когда речь не идет о поставках товаров в Сирию, отметил минюст. Например, 11 мая 2017 года минфин США заблокировал два денежных перевода на общую сумму $2,96 млн, "которые "Совфрахт" осуществил через США за доставку авиатоплива в Сирию".

Минюст признает, что эти обвинения еще должны быть доказаны в суде. В то же время в заявлении говорится, что ответчики могут быть приговорены к тюремному заключению сроком до 25 лет и денежным штрафам.

ПАО "Совфрахт" оказывает универсальные транспортно-логистические услуги, специализируется на железнодорожных перевозках нефтеналивных грузов собственным и арендованным подвижным составом. Компания также осуществляет морские и речные перевозки грузов, фрахтование, предоставляет брокерские услуги, судовое агентирование и страхование грузов.