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Минфин внес в правительство законопроект о создании нового инфраструктурного фонда

Экономика и бизнес
13 июня, 15:07 UTC+3 МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Планируется, что фонд будет называться "Фонд развития инфраструктуры" и будет наполняться за счет внутренних заимствований, в том числе у населения

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Минфин внес в правительство законопроект о создании нового фонда для инфраструктурных инвестиций, заявил в Совете Федерации статс-секретарь, замминистра финансов Юрий Зубарев.

"Проект у нас внесен [в правительство]. На площадке правительства сейчас он будет дорабатываться", - сказал Зубарев.

Планируется, что фонд будет называться "Фонд развития инфраструктуры" и будет наполняться за счет внутренних заимствований, в том числе у населения. "Источники формирования фонда планируются за счет внутренних заимствований, в том числе и за счет заимствований у населения. Это тоже внутренние заимствования, мы здесь не делаем разницы", - пояснил Зубарев.

Инфраструктурный фонд создается временно до 2024 года, предельный размер фонда 3 трлн рублей, сообщал в кулуарах ПМЭФ-2018 журналистам замминистра финансов Владимир Колычев. По его словам, ежегодный уровень заимствований в 2019-2024 годах повысится по сравнению с 2017-2018 годами на 100-200 млрд рублей. Фонд рассчитан на ключевые проекты, влияющие на качество жизни людей, добавил он.

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