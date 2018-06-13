Минкомсвязь: отмена роуминга с Белоруссией требует дополнительной проработки

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Министрество цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) РФ считает, что вопрос отмены роуминга с Белоруссией требует дополнительной межведомственной проработки. Об этом говорится в резолюции совета министров Союзного государства России и Белоруссии о ходе выполнения решений высшего Госсовета Союзного государства.

Согласно документу, работа в этом вопросе требуется "в связи с отсутствием в настоящее время условий для отмены роуминга на территории Союзного государства".

В свою очередь, министерство связи и информатизации Белоруссии дало поручение операторам проработать вопрос снижения тарифов на услуги связи в роуминге, которые не потребуют внесения изменений в законодательство.

Как отмечается в резолюции, операторы уже сформировали пакет предложений по оптимизации расходов белорусских абонентов в роуминге. "В 2018 году введены три пакетных предложения в сетях операторов России", - уточняется в документе. При этом операторы РФ и Белоруссии осуществили снижение тарифов в роуминге для белорусских абонентов в рамках взаимной договоренности.