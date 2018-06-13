Fitch повысило прогноз средней цены нефти на 2018-2019 годы

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз средней цены на нефть на 2018-2019 годы, сообщается на сайте агентства.

Так, в 2018 году средняя цена нефти марки Brent, согласно обновленному прогнозу Fitch, составит $70 за баррель, а в 2019 году - $65 за баррель. При этом ранее агентство ожидало стоимость барреля нефти этого сорта в 2018-2019 годах на уровне $57,5 за баррель.

Прогноз средней цены нефти марки WTI повышен с $55 за баррель до $65 за баррель на 2018 год и до $60 с $55 за баррель на 2019 год, говорится в материалах агентства.

"Пересмотр (прогноза цены нефти) отражает высокие текущие цены, сокращение добычи в Венесуэле, сохраняющуюся геополитическую напряженность, включая возобновление санкций США против Ирана, и сильный рост спроса", - отмечает Fitch.

При этом прогноз цены нефти на 2020 год и долгосрочную перспективу остался неизменным - $57,5 за баррель для нефти Brent и $55 за баррель для WTI.