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Трамп вновь раскритиковал ОПЕК за высокие цены на нефть

Экономика и бизнес
13 июня, 15:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Ранее генсек организации Мухаммед Баркиндо ответил президенту США, что ОПЕК не преследует цель управлять ценой нефти

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ТАСС, 13 июня. Президент США Дональд Трамп в среду вновь раскритиковал ОПЕК за то, что эта организация, по его мнению, поддерживает мировые цены на нефть на слишком высоком уровне. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Цены на нефть слишком высоки, ОПЕК опять взялся за старое. Нехорошо!" - написал Трамп.

Президент США не в первый раз за последние два месяца подвергает критике ОПЕК. 20 апреля он написал в микроблоге, что считает неприемлемым искусственное завышение цен со стороны нефтяного картеля. Тогда генеральный секретарь организации Мухаммед Баркиндо в ответ на твит Трампа заявлял, что ОПЕК не преследует цель управлять ценой нефти.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран в конце 2016 года договорились сократить добычу нефти суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки от уровня октября 2016 года. На Россию приходится 300 тыс. баррелей. Соглашение действует с начала 2017 года и уже дважды продлевалось, последний раз - до конца 2018 года. Сделка позволила поднять цены на нефть, падавшие в 2016 году ниже $30 за баррель, и сократить излишек мировых запасов нефти до среднего за пять лет уровня.

Ранее СМИ сообщали, что власти США обратились к Саудовской Аравии и некоторым другим странам ОПЕК с просьбой увеличить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки.

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Темы
Мировые цены на нефть Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
Персоны
Трамп, Дональд Баркиндо, Мухаммед
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