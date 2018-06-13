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Меркель отвергла критику Трампа касательно экспортного профицита Германии

Экономика и бизнес
13 июня, 15:48 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 13, июня. /ТАСС

Канцлер отметила, что президент США в расчете торгового баланса пользуется "старомодным способом"

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БЕРЛИН, 13 июня. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель отвергла критику со стороны президента США Дональда Трампа относительно экспортного профицита ФРГ и высказала мнение, что глава Белого дома использует "устаревший подход" в расчете торгового баланса. Об этом Меркель заявила на экономической конференции, организованной Христианско-демократическим союзом.

"Торговый профицит сегодня высчитывается довольно старомодным способом, - приводит в среду слова Меркель газета Hamburger Abendblatt. - Если мы посмотрим на торговлю услугами, то получится большой профицит США по отношению к Европе". К тому же, по ее мнению, ФРГ намного больше инвестирует в американскую экономику, чем США в германскую.

Ранее Трамп неоднократно критиковал ФРГ за профицит в торговле с США.

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Трамп, Дональд Меркель, Ангела
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