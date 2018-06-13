Минтруд предлагает ввести квоту на трудовых мигрантов в строительстве в 2019 году

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Минтруд РФ предлагает в 2019 году ввести квоту на привлечение трудовых мигрантов в сферу строительства в размере 80% от общей численности работников, занятой в этой сфере, следует из проекта распоряжения о квотах на трудовых мигрантов на 2019 год, подготовленного Минтрудом и размещенного в среду на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В аналогичном распоряжении правительства на 2018 год, которое действует в настоящее время, пункта о квотах на мигрантов в сфере строительства нет. Таким образом, в пункт 1 проекта распоряжения на 2019 год вошел новый, 10-й подпункт, в котором перечисляются виды деятельности для привлечения трудовых мигрантов и размер квоты.

В пресс-службе Минтруда ТАСС пояснили, что квота в размере 80% согласована с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, а также органами исполнительной власти субъектов РФ. В настоящее время ограничений на привлечение иностранных работников в этой сфере нет.