На третьем энергоблоке Ростовской АЭС начался плановый ремонт

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июня. /ТАСС/. Третий энергоблок Ростовской АЭС (филиал концерна "Росэнергоатом") вывели в плановый ремонт, сообщили в понедельник журналистам в управлении информации и общественных связей атомной электростанции.

"Тринадцатого июня в 2:19 мск… энергоблок №3 Ростовской АЭС выведен в типовой средний плановый ремонт. На энергоблоке будет проведен средний ремонт реакторной установки с частичной выгрузкой топлива, капитальный ремонт цилиндра низкого давления турбины (ЦНД-1 ПТУ), средний ремонт турбогенератора с выводом ротора, ремонт основного оборудования турбинного отделения, ремонт арматуры реакторного и турбинного отделения", - говорится в сообщении.

В ремонтных работах задействован персонал атомной станции и других подрядных организаций. По данным управления станции, в этом году на Ростовской АЭС запланированы еще два планово-предупредительных ремонта энергоблоков - энергоблок №2 остановят для проведения ремонта 16 июля, 2 сентября выведут в средний ремонт энергоблок №1.

Ростовская АЭС расположена на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от Волгодонска. На АЭС эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1000 МВт. Энергоблок №1 ввели в промышленную эксплуатацию в 2001 году, энергоблок №2 - в 2010 году, энергоблок №3 принят в промышленную эксплуатацию 17 сентября 2015 года.

В начале декабря 2017 года на новом энергоблоке №4 Ростовской АЭС начались операции по физическому пуску с загрузки ядерного топлива в реактор. В феврале 2018 года Ростовская АЭС начала этап энергопуска нового блока, старт его работе дал президент РФ Владимир Путин. Энергопуск блока означает начало выдачи электроэнергии в энергосистему страны.

Концерн "Росэнергоатом" является крупнейшей генерирующей компанией в России и второй в мире по объему атомных генерирующих мощностей. В его состав входят все 10 атомных станций России, которые наделены статусом филиалов, а также предприятия, обеспечивающие деятельность генерирующей компании. В общей сложности на АЭС России в эксплуатации находятся 35 энергоблоков суммарной установленной мощностью 27,9 ГВт.