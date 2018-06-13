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Первая в России IT-выставка CEBIT пройдет в технопарке "Сколково" в 2019 году

Экономика и бизнес
13 июня, 15:52 UTC+3

Основными направлениями CEBIT Russia станут интернет вещей, искусственный интеллект и блокчейн

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Первая в России выставка-ярмарка информационных и телекоммуникационных технологий CEBIT пройдет в технопарке "Сколково" с 19 по 21 марта 2019 года, сообщила в среду пресс-служба инновационного центра.

Договоренность о проведении ярмарки в России была достигнута на крупнейшей в мире выставке IT-технологий CEBIT в Ганновере.

"Соответствующее соглашение подписали директор по экономике и финансам технопарка "Сколково" Дмитрий Ляхов и генеральный директор "Дойче Мессе Рус" Светлана Федосеева. Первая совместная выставка пройдет с 19 по 21 марта 2019 года", - говорится в сообщении.

Основными направлениями CEBIT Russia станут интернет вещей, искусственный интеллект, блокчейн, мобильные решения и мобильность будущего, разработки в области безопасности, дроны и другие беспилотные системы.

"Площадка технопарка "Сколково" и ее атмосфера - стопроцентное попадание в идеологию этой крупнейшей выставки технологий. Теперь перед нами стоит реальный вызов - провести CEBIT Russia на таком высоком уровне, который позволит еще сильнее закрепить за инновационным центром "Сколково" роль российского и международного лидера в области высоких технологий", - сказал генеральный директор технопарка "Сколково" Ренат Батыров, слова которого приводятся в сообщении.

CEBIT проводится в Ганновере ежегодно с 1986 года и является самой большой в мире платформой для демонстрации и внедрения новейших информационных и телекоммуникационных технологий и программного обеспечения в различных областях жизни человека. Среди участников CEBIT - предприниматели, экономисты, компьютерные специалисты, политики и издатели. В этом году в выставке участвуют около 2,8 тыс. экспонентов из порядка 70 стран, включая Россию.

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