Два мусороперерабатывающих комплекса появятся в Оренбургской области к 2028 году

ОРЕНБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Власти Оренбургской области утвердили территориальную схему обращения с отходами, согласно которой к 2028 году в регионе появятся два современных комплекса переработки мусора. Об этом в среду сообщил губернатор области Юрий Берг, выступая с ежегодным докладом.

"Мы утвердили территориальную схему обращения с отходами, в соответствии с которой уже началось проектирование мусоросортировочных комплексов и полигонов твердых коммунальных отходов. <…> За 10 лет нам нужно организовать мусоросортировочные комплексы и полигоны, построить как минимум два современных комплекса переработки в Соль-Илецком городском округе и на востоке области", - сказал он.

Берг уточнил, что мусоросортировочные комплексы должны появиться в Орске, Бузулуке, Медногорске, Ясном. "В Кувандыкском городском округе уже введена в эксплуатацию площадка временного накопления отходов с сортировкой вторичных ресурсов. В Ясненском городском округе строится межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов в рамках концессионного соглашения с частным инвестором", - сказал он.

По его словам, по результатам конкурсной процедуры выбран единый региональный оператор - компания "Природа", который должен внедрить территориальную схему по обращению с коммунальными отходами. Планируется, что для всех жителей будет установлен новый тариф на сбор и утилизацию мусора.

Берг добавил, что конца года будут завершены все подготовительные мероприятия, от заключения договоров и разработки маршрутов до закупки современной техники, а следующим этапом станет сбор твердых бытовых отходов по всей территории области и внедрение раздельного сбора мусора.