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"АвтоВАЗ" отзывает почти 40 тыс. Lada 4x4 из-за проблем с электрикой

Экономика и бизнес
13 июня, 16:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Уточняется, что в автомобилях возможно перетирание изоляции провода генератора о верхний рычаг передней подвески

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. "АвтоВАЗ" отзывает в России 38 тыс. 808 автомобилей Lada 4x4, реализованных с июня 2017 года по настоящее время, из-за возможных проблем с электрикой. Об этом сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

"Причиной отзыва автомобилей является возможное перетирание изоляции провода генератора о верхний рычаг передней подвески", - говорится в сообщении.

В рамках отзывной кампании на автомобилях будет выполнена установка дополнительных хомутов крепления жгута и проверка целостности изоляции проводов. Все ремонтные работы будут проводиться бесплатно.

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