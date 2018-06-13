"АвтоВАЗ" отзывает почти 40 тыс. Lada 4x4 из-за проблем с электрикой

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. "АвтоВАЗ" отзывает в России 38 тыс. 808 автомобилей Lada 4x4, реализованных с июня 2017 года по настоящее время, из-за возможных проблем с электрикой. Об этом сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

"Причиной отзыва автомобилей является возможное перетирание изоляции провода генератора о верхний рычаг передней подвески", - говорится в сообщении.

В рамках отзывной кампании на автомобилях будет выполнена установка дополнительных хомутов крепления жгута и проверка целостности изоляции проводов. Все ремонтные работы будут проводиться бесплатно.