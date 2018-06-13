В Новгородской области открыли первую в России линию производства исландского скира

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 июня. /ТАСС/. Линию по производству исландского кисломолочного продукта скира открыли в среду на новгородском предприятии "Лактис". Продукт будет поставляться российским потребителям впервые, в год "Лактис" планирует выпускать 5 тыс. тонн, сообщил ТАСС генеральный директор предприятия Равиль Даутов.

"Это первая линия производства скира в России, мы планируем выпускать около 5 тыс. тонн продукции в год. Инвестиции в проект составили порядка €2 млн. Продукт будет распространяться по всей России, плюс Казахстан и Белоруссия", - рассказал собеседник агентства. По словам Даутова, для выпуска скира предприятие открыло новый цех и приобрело производственную линию мощностью 5 тонн в час, вскоре появится линия фасовки. Для изготовления скира будет использоваться российское молоко и исландская закваска.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин на торжественном открытии добавил, что новая линия даст региону новые рабочие места и узнаваемость на территории страны. Продукт уже поступил в продажу в Великом Новгороде. Кроме того, как отметила посол Исландии в России Берглинд Асгейрсдоттир, партию скира отправили исландской футбольной сборной, которая сейчас тренируется в Геленджике перед чемпионатом мира. "Члены сборной уже едят скир, который приготовлен на этом предприятии, им отправлена большая посылка. Они уже доели первую партию и ждут следующую", - рассказала Берглинд Асгейрсдоттир.

Исландские традиции и технология производства

Скир - национальный исландский кисломолочный продукт, который начали производить более тысячи лет назад. По словам менеджера по производству исландской компании MS Эйдуна Херманнссона, в отличие от йогурта для производства скира используется другая закваска, которая и определяет результат. "Скир - более плотный продукт. Для того, чтобы произвести килограмм йогурта, нужен один литр молока. А чтобы сделать один килограмм скира, нужно три литра молока и более сложное оборудование", - рассказал он журналистам, отметив, что производство, аналогичное новгородскому, открыто только в Дании, Норвегии, США, и в Исландии.

Специалисты добавили, что по своим свойствам скир богат протеином, но содержит мало калорий и до 1,5% жирности. "Консистенция скира плотная, но при этом он не зернистый, а гладкий, как сметана, обладает сливочным вкусом. В Великом Новгороде мы начали выпускать скир с ванилью, печеным яблоком, клубникой, черникой, малиной, и белый натуральный продукт", - рассказала ТАСС технолог компании "Лактис" Юлия Семенова.

Посол Исландии в беседе с ТАСС отметила, что открытие производства в Великом Новгороде позитивно скажется на отношениях России и островного государства в условиях санкций. "Исландия присоединилась к санкциям, которые были против России введены в начале. Но когда Россия ввела ответные меры, это очень сильно повлияло на Исландию, потому что мы экспортировали в Россию морепродукты. Теперь мы поменяли подход, новое производство - это новые формы сотрудничества, которые в том числе, помогут стабилизировать отношения", - сказала она.

О компании

АО "Лактис" входит в группу компаний "Лактика", специализирующейся на производстве, переработке и продаже цельномолочной продукции. Ассортимент продукции компании насчитывает более 130 наименований молочных и кисломолочных продуктов. Объем производства завода в Великом Новгороде составляет 150 тонн в сутки. В 2018 году исландская компания ООО "АйсПро" и новгородское молокоперерабатывающее предприятие АО "Лактис" заключили соглашение о производстве Исландского Скира под торговой маркой ISEY SKYR.