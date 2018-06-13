Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 63.12
€ 74.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минпромторг: территория ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге будет работать в льготном режиме

Экономика и бизнес
13 июня, 16:30 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 13, июня. /ТАСС

Замглавы ведомства Георгий Каламанов также отметил, что развитие "Умного города" в Екатеринбурге будет проходить независимо от того, выиграет ли РФ право на проведение ЭКСПО-2025

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 13 июня. /ТАСС/. Территория "Умного города" в Екатеринбурге в случае победы в конкурсе на право проведения Всемирной выставки ЭКСПО-2025 будет работать в специальном льготном режиме по аналогии с особыми экономическими зонами. Об этом журналистам сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов на пресс-конференции по итогам презентации российской заявки на 163-й Генеральной ассамблее Международного бюро выставок в Париже.

"Мы полагаем, что развитие "Умного города" в Екатеринбурге будет проходить независимо от того, выиграем ли мы право на проведение ЭКСПО в 2025 году или нет. С точки зрения льготных режимов, в рамках создания "Умного города" должна действовать особая зона и, действительно, в ней должны присутствовать различные льготные режимы. О них нужно говорить чуть позже, ближе к 2020 году", - сказал Каламанов.

Российская делегация во главе с первым вице-премьером, министром финансов Антоном Силуановым представила в Париже заявку на право проведения Всемирной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге.

Тема российской заявки - "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь для будущих поколений". Российский оргкомитет ЭКСПО-2025 ранее подготовил концепцию "Умного города", который будет создан с применением передовых технологий на месте проведения выставки. Конкурентами Екатеринбурга на данный момент являются Осака (Япония) и Баку (Азербайджан).

Победитель будет выбран в ходе 164-й сессии Генеральной ассамблеи Международного выставочного бюро в ноябре 2018 года. ЭКСПО-2025 планируется провести в период со 2 мая по 2 ноября 2025 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Свердловская область
Персоны
Силуанов, Антон Германович Каламанов, Георгий Владимирович
Страны
Россия Франция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин освободил Клименко от должности советника президента
2
Энергоснабжение Крыма полностью восстановлено
3
МИД РФ: США показали безрассудство, обвинив россиян в поставках авиатоплива в Сирию
4
Адвоката не допускают на обыск в дом главы Серпуховского района
5
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
6
ОЗХО подтвердила использование зарина и хлора в Сирии
7
Пресс-секретарь Говорухина опровергла информацию о его смерти
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости