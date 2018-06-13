Минпромторг: территория ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге будет работать в льготном режиме

ПАРИЖ, 13 июня. /ТАСС/. Территория "Умного города" в Екатеринбурге в случае победы в конкурсе на право проведения Всемирной выставки ЭКСПО-2025 будет работать в специальном льготном режиме по аналогии с особыми экономическими зонами. Об этом журналистам сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов на пресс-конференции по итогам презентации российской заявки на 163-й Генеральной ассамблее Международного бюро выставок в Париже.

"Мы полагаем, что развитие "Умного города" в Екатеринбурге будет проходить независимо от того, выиграем ли мы право на проведение ЭКСПО в 2025 году или нет. С точки зрения льготных режимов, в рамках создания "Умного города" должна действовать особая зона и, действительно, в ней должны присутствовать различные льготные режимы. О них нужно говорить чуть позже, ближе к 2020 году", - сказал Каламанов.

Российская делегация во главе с первым вице-премьером, министром финансов Антоном Силуановым представила в Париже заявку на право проведения Всемирной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге.

Тема российской заявки - "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь для будущих поколений". Российский оргкомитет ЭКСПО-2025 ранее подготовил концепцию "Умного города", который будет создан с применением передовых технологий на месте проведения выставки. Конкурентами Екатеринбурга на данный момент являются Осака (Япония) и Баку (Азербайджан).

Победитель будет выбран в ходе 164-й сессии Генеральной ассамблеи Международного выставочного бюро в ноябре 2018 года. ЭКСПО-2025 планируется провести в период со 2 мая по 2 ноября 2025 года.