Путин призвал активизировать экономическое взаимодействие России и Ливана

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин встревожен негативными тенденциями по снижению товарооборота с Ливаном в начале 2018 года и предлагает усилить экономическое взаимодействие стран.

"У нас позитивный тренд в росте товарооборота - на 17% с лишним [за 2017 год] вырос. Нам нужно обязательно сохранить эту тенденцию", - указал глава российского государства на встрече в Кремле с премьер-министром Ливана Саадом Харири. При этом Путин заметил, что "в первом квартале [2018 года] пошли неожиданные тревожные сигналы [по сокращению товарооборота]". "Нам нужно не допустить той тенденции, которая сложилась", - убежден российский лидер.

Он заявил: "Нужно активизировать работу межправкомиссии обязательно". Путин добавил, что до сих пор эта комиссия работала успешно, привлекая к взаимодействию различные компании. На взгляд президента РФ, "есть хорошие наработки по разным отраслям". Российский лидер предложил обсудить эти вопросы и актуальные проблемы региона.

Глава российского государства поздравил Харири с переизбранием на пост премьер-министра Ливана, заметив, что у него "напряженное время - формирование правительства".