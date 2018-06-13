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В Крыму начали подключать потребителей к энергоснабжению

Экономика и бизнес
13 июня, 16:34 дата обновления: 13 июня, 17:24 UTC+3

Минэнерго сообщило, что подачу электроэнергии полностью восстановят в ближайшее время

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© Сергей Мальгавко/ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. В Крыму началось подключение потребителей к энергоснабжению. Об этом журналистам сообщили в Минэнерго РФ.

"Идет набор нагрузки. В настоящее время переток составляет 241 МВт. В ближайшее время электроснабжение будет полностью восстановлено", - сообщили в Минэнерго.

Причиной отключения света в Крыму стало срабатывание автоматики на подстанции "Тамань": в результате произошло погашение двух автотрансформаторов, говорится в сообщении.

Инцидент произошел в среду в 15:03 мск.

"В настоящее время аварийный участок выведен из работы. Поставлен под напряжение автотрансформатор 1, введены в работу четыре кабельно-воздушные линии 220 кВ Крымского энергомоста", - сообщили в Минэнерго.

Как заявили ТАСС в пресс-службе "Россетей", энергетики восстановили перетоки по энергомосту на полуостров чуть более чем за час. В компании отметили, что две кабельно-воздушные линии энергомоста ввели уже через 40 минут. В полном объеме все четыре линии и два автотрансформатора заработали в 16:20 мск

"В настоящий момент переток мощности осуществляется в полном объеме", - сообщили в "Россетях", добавив, что специалисты устанавливают причины срабатывания автоматических систем противоаварийной защиты на подстанции "Тамань".

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