BP: Россия в 2017 году оставалась лидером по экспорту нефти

ТАСС, 13 июня. Россия в 2017 году увеличила экспорт нефти на 3,1% - до 8,6 млн баррелей в сутки, что составило 12,7% мировых поставок. Экспорт газа вырос на 7,9% - до 231 млрд куб. м, обеспечив России долю в 20,4% мирового экспорта топлива. Такие итоги содержатся в статистическом обзоре британской нефтегазовой BP.

Добыча российской нефти в 2017 году сохранилась на уровне 11,3 млн баррелей в сутки, что составило 12,2% мировой добычи. При этом в среднем в течение десяти лет производство нефти в России росло темпами 1,3% в год, отмечается в документе.

Мировая добыча нефти увеличилась в среднем на 0,6 млн баррелей в сутки, что второй год подряд было ниже средних показателей. США (+690 тыс. баррелей) и Ливия (+440 тыс. баррелей) показали наибольший прирост добычи, в то время как Саудовская Аравия (-450 тыс. баррелей) и Венесуэла (-280 тыс. баррелей) показали наибольшее снижение.

По добыче газа Россия показала самый сильный рост в мире увеличив показатель на 8,2% по сравнению со средним за 10 лет снижением (-0,3%). По этому показателю Россия оставалась вторым после США производителем газа в мире, обеспечив 17,3% мировой добычи.

Глобально добыча газа также выросла заметно - на 4% или 131 млрд куб., вдвое превысив средние за 10 лет темпы роста.

Ускорился и рост добычи угля в России - плюс 6,7%, тогда как в среднем она росла на 3,2%.

При этом по потреблению первичной энергии Россия оставалась на четвертом месте после Китая, США и Индии, увеличив этот показатель в 2017 году на 1,5% (+8,7 млн т н.э.). Энергоемкость ВВП в 2017 году сохранилась на прежнем уровне и была на 66% выше среднемирового показателя, отмечается в исследовании.

Россия, по данным BP, обладает крупнейшими запасами газа - 35 трлн куб. м или 18,1% мировых запасов. По запасам нефти Россия занимает шестое место - 106 млрд баррелей или 6,3% мировых ресурсов.