Федеральные министерства и ведомства должны перейти на отечественное ПО до 2020 года

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Правительство обязало обеспечить полный переход федеральных министерств и ведомств на отечественное ПО и антивирусы, а также оптимизировать затраты до 2020 года. Это следует из постановления правительства РФ, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

"(Федеральным органам исполнительной власти обеспечить) продление до 2020 года сроков реализации мероприятий по переходу федерального органа исполнительной власти на использование отечественного офисного программного обеспечения", - сообщается в постановлении. Раннее Минкомсвязь определила срок перехода на отечественное ПО до декабря 2018 года.

Минкомсвязи совместно с АНО "Центр компетенции по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий" предстоит провести предварительное тестирование отечественного софта перед внедрением его на компьютеры госслужащих. Также Минкомсвязь совместно с Минфином должны будут предоставить план по централизации закупок, говорится в постановлении правительства.

В настоящий момент выработан регламент по закупке министерствами и ведомствами отечественного ПО из специального реестра. Использовать зарубежные программы позволяется, только если у них нет отечественных аналогов. Однако госорганы не всегда считаются с этими требованиями и закупают иностранные программы.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил разработать механизм для закупок госорганами отечественного ПО, интегрированного с системами электронного документооборота. В свою очередь, бывший министр Минкомсвязи Николай Никифоров отмечал, что министерство планирует усилить контроль над закупками программного обеспечения для госорганов.