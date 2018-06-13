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Федеральные министерства и ведомства должны перейти на отечественное ПО до 2020 года

Экономика и бизнес
13 июня, 17:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

В настоящий момент уже выработан регламент по закупке отечественного ПО из специального реестра

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Правительство обязало обеспечить полный переход федеральных министерств и ведомств на отечественное ПО и антивирусы, а также оптимизировать затраты до 2020 года. Это следует из постановления правительства РФ, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

"(Федеральным органам исполнительной власти обеспечить) продление до 2020 года сроков реализации мероприятий по переходу федерального органа исполнительной власти на использование отечественного офисного программного обеспечения", - сообщается в постановлении. Раннее Минкомсвязь определила срок перехода на отечественное ПО до декабря 2018 года.

Минкомсвязи совместно с АНО "Центр компетенции по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий" предстоит провести предварительное тестирование отечественного софта перед внедрением его на компьютеры госслужащих. Также Минкомсвязь совместно с Минфином должны будут предоставить план по централизации закупок, говорится в постановлении правительства.

В настоящий момент выработан регламент по закупке министерствами и ведомствами отечественного ПО из специального реестра. Использовать зарубежные программы позволяется, только если у них нет отечественных аналогов. Однако госорганы не всегда считаются с этими требованиями и закупают иностранные программы.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил разработать механизм для закупок госорганами отечественного ПО, интегрированного с системами электронного документооборота. В свою очередь, бывший министр Минкомсвязи Николай Никифоров отмечал, что министерство планирует усилить контроль над закупками программного обеспечения для госорганов.

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