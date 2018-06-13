"РГС Жизнь" готова отказаться от бренда "Росгосстраха"

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Компания "Росгосстрах Жизнь" готова в досудебном порядке урегулировать претензии "Росгосстраха", подавшего к компании иск на 116 млрд рублей за использование товарного знака, и отказаться от использования бренда, сообщил на пресс-конференции владелец "РГС Жизни" Евгений Гинер.

6 июня "Росгосстрах" оспорил в Арбитражном суде Москвы договор об использовании товарного знака "РГС Жизнью", заключенный при предыдущем собственнике. Сумма исковых требований составила 116,6 млрд рублей, при этом сумма основных требований - 2 млрд рублей, плюс штрафы. В "Росгосстрахе" считают, что договор был заключен не на рыночных условиях, там сообщали, что "РГС Жизнь" платит за использование товарного знака менее 1 млн рублей в год.

"Я в октябре месяце на встрече с Михаилом Михайловичем [Задорновым] сказал, что если есть какие-то претензии [по бренду] - никаких вопросов, я готов отказаться сегодня", - сказал Гинер. "Я не думаю, что мне и Михаилу Михайловичу надо решать вопросы в суде. [...] Спор между банком "Открытие" и бывшим владельцем "Росгосстраха" - это их дело, я не буду лезть и до конца этого не знаю. А ["РГС Жизнь"] компания, которая никакого отношения к "Росгосстраху" не имеет [...]", - добавил он. Иск подан за три года использования бренда, сообщил Гинер.

Бывший владелец "Росгосстраха" Данил Хачатуров добавил, что не понимает, как у "Росгосстраха" могут образоваться убытки от того, что "РГС Жизнь" использует товарный знак. "Какие могут быть убытки из-за бренда? Это что вообще такое? Если вам не нравится договор, который существует и есть у "Росгосстраха" и "РГС Жизни", вы можете просто подать на его расторжение. Вам не хочется, чтобы кто-то использовал бренд, - напишите: не хотим договора", - сказал он.

"РГС Жизнь" начала ребрендинг и планирует до конца года сменить название на "Капитал лайф", говорил ранее гендиректор компании Евгений Гуревич. Ребрендинг требует времени, лицензионный договор продолжает действовать, пояснил Гинер, почему компания не отказалась от бренда до сих пор.

Как ранее сообщал ТАСС, Хачатуров утверждает, что использование бренда "РГС Жизнью" было одним из условий большой сделки по передаче контроля над "Росгосстрахом" от Хачатурова банку "ФК Открытие". Он считает, что "ФК Открытие" не исполняет обязательства по сделке, и намерен оспорить это в суде.

О двух "Росгосстрахах"

"Росгосстрах" и "Росгосстрах жизнь" являются не связанными друг с другом компаниями с 2017 года, когда основной владелец "Росгосстраха" Данил Хачатуров передал контроль в компании банку "ФК Открытие", а "РГС жизнь" в сделку не вошла. При этом продукты "РГС Жизнь" продолжали продаваться через сети "ФК Открытие" и "Росгосстраха", но с апреля 2018 года это сотрудничество было прекращено.

В апреле 2018 года президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер объявил, что является хозяином "РГС Жизни" с осени 2015 года, при этом в документах компании ее бенефициаром значится Алхас Сангулия, давний партнер Хачатурова. Переоформление официальных прав собственности по российскому законодательству на Гинера согласовала ФАС, сообщил он в среду.