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Крупнейшую партию российского оборудования доставили во Францию для реактора будущего

Экономика и бизнес
13 июня, 17:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Первая плазма на реакторе должна быть получена в 2025 году

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Самая крупная партия российского электротехнического оборудования для термоядерного реактора будущего доставлена во Францию, где будет использована при возведении Международного экспериментального термоядерного реактора (ИТЭР), сообщает пресс-служба российского Проектного центра ИТЭР.

"Текущая поставка состояла из 22 км коаксиального кабеля. Перевозка 38 барабанов с кабелем общим весом более 225 т осуществлялась при помощи 13 специально оборудованных грузовых трейлеров. Все машины благополучно достигли пункта назначения вблизи Марселя", - говорится в сообщении.

Коаксиальные кабели являются частью коммутационных систем и входят в группу оборудования, относящегося к радиационной безопасности реактора, в связи с чем к их изготовлению, испытаниям и транспортировке предъявляются особые требования. Коммутационная аппаратура, шинопроводы и энергопоглощающие резисторы для электропитания и защиты сверхпроводящей магнитной системы реактора ИТЭР - самая дорогостоящая и одна из самых сложных из 25 систем, входящих в сферу ответственности России. Ее изготовление ведется в соответствии с соглашением о поставках, подписанным между российским Агентством ИТЭР и Международной организацией ИТЭР в 2011 году.

Проект ИТЭР реализуют семь партнеров (Евросоюз, Индия, Китай, Южная Корея, Россия, США, Япония) рядом с исследовательским центром Кадараш (Прованс-Альпы-Лазурный берег, Франция). В основе ИТЭР - разработанная советскими учеными система токамак, которая считается наиболее перспективным устройством для осуществления управляемого термоядерного синтеза. Цель проекта - продемонстрировать, что термоядерную энергию можно использовать в промышленных масштабах.

Первая плазма на реакторе ИТЭР должна быть получена в 2025 году. По своим масштабам ИТЭР можно сравнить с такими проектами, как Международная космическая станция и Большой адронный коллайдер. Российской стороне поручено изготовление и поставка 25 высокотехнологичных систем будущей установки.

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