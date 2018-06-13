Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 63.12
€ 74.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вице-президент "Лукойла" Геннадий Федотов купил акции компании на 3 млн рублей

Экономика и бизнес
13 июня, 17:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Доля акций, принадлежащая Федотову, возросла с 0,01115% до 0,01124%

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Вице-президент по экономике и планированию Геннадий Федотов приобрел акций компании на 3 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Менеджер совершил несколько сделок на Московской бирже 7-9 июня. В результате его доля акций "Лукойла" выросла до 0,01124% с 0,01115%.

Ранее президент "Лукойла" Вагит Алекперов сообщал, что компания может погасить до 10% казначейских акций (или 100 млн акций) до конца 2018 года. По его словам, еще 40 млн акций будет депонировано для мотивации менеджмента.

Глава "Лукойла" говорил, что после погашения казначейских акций его пакет в компании составит около 30%, а вице-президента Леонида Федуна - до 10%. Кроме того, глава компании отмечал, что в течение пяти лет "Лукойл" направит $2-3 млрд на buyback.

Совет директоров "Лукойла" одобрил погашение основной части казначейских акций компании, находящихся на балансе. Оставшиеся планируется использовать в программе мотивации ключевых работников. Ранее "Лукойл" рассматривал возможность продажи казначейских акций на рынке, в том числе на площадках Гонконга или Сингапура.

Крупнейшими акционерами "Лукойла" являются Вагит Алекперов (24,8%), Леонид Федун (9,8%), структуры ИФД "Капиталъ" (около 8%) и дочерняя структура Lukoil Investment Cyprus (более 16%).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Алекперов, Вагит Юсуфович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин освободил Клименко от должности советника президента
2
Энергоснабжение Крыма полностью восстановлено
3
Адвоката не допускают на обыск в дом главы Серпуховского района
4
МИД РФ: США показали безрассудство, обвинив россиян в поставках авиатоплива в Сирию
5
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
6
Законопроект о пенсионном возрасте могут принять в первом чтении до конца весенней сессии
7
В Симферополе и Севастополе частично отключили электроэнергию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости