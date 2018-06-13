Вице-президент "Лукойла" Геннадий Федотов купил акции компании на 3 млн рублей

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Вице-президент по экономике и планированию Геннадий Федотов приобрел акций компании на 3 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Менеджер совершил несколько сделок на Московской бирже 7-9 июня. В результате его доля акций "Лукойла" выросла до 0,01124% с 0,01115%.

Ранее президент "Лукойла" Вагит Алекперов сообщал, что компания может погасить до 10% казначейских акций (или 100 млн акций) до конца 2018 года. По его словам, еще 40 млн акций будет депонировано для мотивации менеджмента.

Глава "Лукойла" говорил, что после погашения казначейских акций его пакет в компании составит около 30%, а вице-президента Леонида Федуна - до 10%. Кроме того, глава компании отмечал, что в течение пяти лет "Лукойл" направит $2-3 млрд на buyback.

Совет директоров "Лукойла" одобрил погашение основной части казначейских акций компании, находящихся на балансе. Оставшиеся планируется использовать в программе мотивации ключевых работников. Ранее "Лукойл" рассматривал возможность продажи казначейских акций на рынке, в том числе на площадках Гонконга или Сингапура.

Крупнейшими акционерами "Лукойла" являются Вагит Алекперов (24,8%), Леонид Федун (9,8%), структуры ИФД "Капиталъ" (около 8%) и дочерняя структура Lukoil Investment Cyprus (более 16%).