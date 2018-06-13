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Энергоснабжение Крыма полностью восстановлено

Экономика и бизнес
13 июня, 17:47 дата обновления: 13 июня, 18:00 UTC+3

Из-за аварии без света остались почти 2,35 млн человек

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© Сергей Мальгавко/ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Энергетики восстановили энергоснабжение жителей полуострова Крым, где после отключения трансформаторов на подстанции "Тамань" (Краснодарский край) без света оставались почти 2,35 млн человек, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

"Без электроснабжения оставались: в Республике Крым и Севастополе - около 2,35 млн человек, 870 МВт (мощность отключенных потребителей), в Краснодарском крае - 135,4 тыс. человек, 40 МВт. Всего - 2 млн 485,4 тыс. человек, 910 МВт", - уточнили в Минэнерго.

Энергоснабжение потребителей восстановлено в 17:22 мск.

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