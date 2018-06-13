СМИ: Украина блокирует на границе цистерны из России с сжиженными углеводородными газами

КИЕВ, 13 июня. /ТАСС/. Компания "Укрзализныця" ("Украинские железные дороги") начала блокировку вагонов, которые принадлежат российским компаниям, попавшим под санкции Киева. Об этом сообщило в среду украинское издание Enkorr со ссылкой на источник в "Укрзализныце".

"Около 160 цистерн с СУГ (сжиженными углеводородными газами - прим. ТАСС) не были пропущены подразделениями "Укрзализныци" через российско-украинские погранпереходы 13 июня в связи с вступлением в силу указа президента Украины №126/2018 от 2 мая 2018 года", - сказано в сообщении.

В нем отмечается, что также не были пропущены ряд полувагонов компаний из санкционного списка. "Прямой импорт российского СУГ на Украину осуществляет швейцарский трейдер Proton Energy Group S.A. Среднемесячный объем поставок составляет примерно 40 тыс. тонн (около 30% рынка в январе-мае 2018 года)", - сообщило издание. При этом, покупателями СУГ на Украине выступают крупнейшие трейдеры и розничные сети, такие как ОККО, WOG, БРСМ-Нафта, КЛО, "Автотранс", GT-Group и другие.

Ранее в июне "Укрзализныця" разослала телеграмму с перечнем компаний, в отношении вагонов которых введен полный запрет на операции на территории Украины. "Из крупных операторов подвижного состава в списке оказались "ВЭБ-Лизинг" и "ВТБ-Лизинг". Санкции против АО "СГ-Транс", крупнейшего владельца цистерн для перевозки, действуют с 2017 года", - уточняется в сообщении.

Украина в сентябре 2015 года ввела ограничительные меры против российских физических и юридических лиц. Тогда под санкциями Киева оказалось АО "Первая грузовая компания" и его дочернее общество "ПГК в Украине".

В ответ Россия запретила перевозку по своей территории вагонов украинских государственных грузовых операторов "Укррефтранс" и "Рефрижераторная вагонная компания".

16 мая 2017 года Украина ввела санкции также против "дочки" ОАО "Российские железные дороги" - АО "Федеральная грузовая компания".