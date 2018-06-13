Зампред кабмина: цифровизация поможет снизить себестоимость гражданской продукции в ОПК

ТУЛА, 13 июня. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, курирующий в том числе сферы ОПК и гособоронзаказа, считает, что резервом для снижения себестоимости гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса являются внедрение цифровых технологий управления и современных средств производства. Это позволит сделать ее более конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынках, сказал Борисов.

"Есть резервы по внедрению цифровых технологий по управлению всеми процессами производственными. Есть серьезные резервы по снижению себестоимости продукции за счет внедрение современных средств производства. Обновление основных производственных фондов у вас происходит как за счет собственных средств, так и за счет помощи федерального органа - Министерства промышленности и торговли, а вот такой серьезной корреляции между внедрением новых производственных цепочек и снижением цены пока еще я не замечал", - отметил Борисов в среду на совещании с руководителями предприятий ОПК Тульской области.

По его словам, вопрос повышения конкурентоспособности гражданской продукции важен, учитывая, что после 2021 года ожидается снижение объемов государственного оборонного заказа.

"Это направление важно для предприятий ОПК в связи с тем, что объем гособоронзаказа сейчас стабилизировался и не будет, по всей видимости, расти в ближайшее время. Это уже хорошо - вам известны все свои объемы до 2021 года. А вот увеличение выручки рост производства нужно искать как раз на новых рынках. Меня сейчас интересуют вопросы диверсификации производства и поиска резервов, чтобы увеличить выручку предприятий, рентабельность производства на новых рынках; это прежде всего гражданская продукция и расширение возможности по военно-техническому сотрудничеству", - отметил Борисов.

Также, по его словам, на рост выручки, прибыльности оборонно-промышленных предприятий должны повлиять повышение требований к директорскому корпусу и укрепление трудовой дисциплины. "Как правило, у вас (директорского корпуса) в контрактах есть показатели KPI... по которым вы должны отчитываться перед собственником, перед своими акционерами... Я считаю, что, в частности, серьезное укрепление трудовой дисциплины и повышенные требований к директорскому корпусу должно дать серьезный рост прибыльности, потому что от этого зависит ваше развитие и развитие вашего региона, потому что налоги идут на развитие Тульской области", - сказал Борисов.

Он также сообщил, что систему льготных долгосрочных займов для предприятий ОПК, выпускающих гражданскую продукцию, планируют ввести на уровне опорного банка.

"В отличие от госзаказа она (гражданская продукция) создается, как правило, за внебюджетные средства - за ваши собственные источники или за привлеченные источники, кредиты. Сейчас образуется опорный уполномоченный банк, где будут сосредоточены достаточно серьезные объемы гособоронзаказа, и мы вправе поставить вопрос перед банкирами опорного банка о длительном кредитовании под разумные проценты", - сказал Борисов.

Опорный уполномоченный банк для операций по государственному оборонному заказу и крупным госконтрактам создан в январе 2018 года. По данным Минфина РФ, он станет основной финансовой организацией, работающей в данной сфере. В ближайшее время будут завершены необходимые корпоративные процедуры для передачи банка в собственность Российской Федерации, уточняет ведомство.

Борисов отметил, что для выполнения задачи повышения доли гражданской продукции в ОПК до 50% к 2030 году, поставленной президентом РФ, нужно научиться выпускать конкурентоспособную продукцию для внутреннего и внешнего рынков. Для привлечения дополнительных средств на развитие производства предприятия также могут применять облигационные займы и акционерный капитал с помощью выпуска привилегированных акций. "Ряд предприятий, в том числе и в Тульской области, уже настолько устойчивы, что вполне могут котироваться на торговых площадках, привлекать капитал с рынка. На этом развивается экономика практически всех стран - на привлечение акционерного капитала", - добавил он.

Рабочая поездка Борисова в Тульскую область стала первой после назначения на должность заместителя председателя правительства РФ. На базе предприятия "Щегловский вал" состоялось совещание на тему выпуска оборонной и гражданской продукции на заводах региона. В обсуждении вопросов приняли участие заместитель полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе Николай Овсиенко, представители Минобороны и Минпромторга РФ, губернатор региона Алексей Дюмин и руководители предприятий ОПК.