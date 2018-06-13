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Вице-спикер Госдумы предложила вывести северные надбавки из-под налогообложения

Экономика и бизнес
13 июня, 18:41 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 13, июня. /ТАСС

Ольга Епифанова отметила, что это позволит повысить конкурентоспособность предпринимателей арктических регионов России

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Вице-спикер Госдумы РФ Ольга Епифанова

Вице-спикер Госдумы РФ Ольга Епифанова

© Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 13 июня. /ТАСС/. Выведение северных надбавок к зарплате, которые начисляют сотрудникам, работающим в районах Крайнего Севера или на приравненных к ним местностях, из-под налогообложения - первый этап повышения конкурентоспособности предпринимателей арктических регионов страны. Об этом в среду в Архангельске сказала ТАСС заместитель председателя Государственной думы Ольга Епифанова в кулуарах XX конференции малого и среднего предпринимательства Архангельской области.

"Конституционный Суд дал нам основу этого предложения - считать районные северные коэффициенты не зарплатой. [Если] с них не будет платиться внебюджетка (взносы во внебюджетные фонды: Пенсионный, Фонд социального страхования, Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования - прим. ТАСС) и НДФЛ (налог на доходы физических лиц - прим. ТАСС), это сразу снизит ту нагрузку, которая лежит на бизнес-сообществе, и не только на бизнес-сообществе, но и на бюджетных организациях в том числе", - сказала ТАСС Епифанова.

Как уточнила Епифанова, Конституционный Суд указал, что зарплата - это оплата за труд. "Все остальное, что не оплата за труд - это не зарплата, а с незарплаты не должны платиться как минимум внебюджетка и НДФЛ", - сказала вице-спикер Госдумы.

7 декабря 2017 года Конституционный Суд РФ постановил начислять северные надбавки сверх величины МРОТ.

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