Вице-премьер Гордеев поддержал передачу Россельхознадзору контроля за пищевой продукцией

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Вице-премьер Алексей Гордеев считает целесообразным передать Россельхознадзору полномочия в сфере контроля за пищевой продукцией. Об этом журналистам сообщил вице-премьер в ходе посещения Российского экспортного центра.

"Очень надеемся, что мы к этому тоже придем. Это очень по-современному, так и должно быть. Я поддерживаю", - сказал он.

Гордеев отметил, что во многих развитых странах, включая европейские, осуществляется сквозной надзор и контроль за качеством продовольствия. "Как говорят сейчас - поле-прилавок, ферма-тарелка. Почему? Потому что это одна технологическая цепочка и, собственно говоря, одни технологии проверки на каждом этапе, на каждом звене качества и безопасности", - пояснил Гордеев.

В конце марта 2018 года Александр Ткачев, занимавший тогда должность главы Минсельхоза, подчеркнул необходимость расширения Россельхознадзора в сфере ветеринарного контроля и сообщил о том, что Минсельхоз ведет работу над пакетом законодательных инициатив и убеждает другие ведомства в необходимости принятия таких решений.

Развитие экспорта продукции глубокой переработки

Алексей Гордеев отметил необходимость увеличения объемов экспорта продукции глубокой переработки животноводства и растениеводства. "Наиболее перспективна продукция растениеводства, прежде всего вся линейка зерновой продукции. Но мы видим потенциал развития животноводческой продукции с учетом того, что у нас мощная кормовая база", - сказал он.

Гордеев назвал странной схему в торговле, в рамках которой Россия подставляет за границу корма, а оттуда завозит мясную и молочную продукцию. "В этом смысле я считаю, что наибольшую перспективу имеет продукция животноводства глубокопереработанная, и, соответственно, очень бы хотелось торговать не зерном, а все-таки глубокой переработкой - это как минимум мука, а лучше различные виды круп и много продуктов", - сказал вице-премьер. Он добавил, что российские производители понимают, что надо хотя бы "на полшага" обогнать европейские страны.

Гордеев также отметил важность того, что к работе в проектной мастерской по формированию национального проекта по развитию экспорта присоединился бизнес, представленный как крупными компаниями, так и союзами и ассоциациями. "Такой подход говорит о том, что власть, бизнес, общество вместе решают новые цели развития страны", - уверен Гордеев.

В свою очередь глава РЭЦ Андрей Слепнев отметил, что необходимо реализовывать национальный проект по поддержке экспорта таким образом, чтобы внутри него находились федеральные проекты, одним из которых был бы экспорт продукции АПК. Первая версия национального проекта должна быть подготовлена РЭЦ в течение месяца, добавил он.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин поручил к 2024 году увеличить экспорт продукции АПК до $45 млрд.