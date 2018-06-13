Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 63.12
€ 74.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Соцобъекты построят и отремонтируют в Вологодской области на 1 млрд рублей от "Газпрома"

Экономика и бизнес
13 июня, 18:54 UTC+3 ВОЛОГДА ВОЛОГДА 13, июня. /ТАСС

В частности, запланировано строительство ФОКа с бассейном в Бабаево, спорткомплекса в поселке Шексна, культурно-досугового центра в селе Нюксеница, реконструкция спорткомплекса в Белозерске

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВОЛОГДА, 13 июня. /ТАСС/. Строительство и реконструкцию 11 социальных объектов проведут в 2018 году в Вологодской области на средства компании "Газпром" в размере почти 1 млрд рублей, сообщил в среду губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Мы подписали договор пожертвования с компанией "Газпром" на 965 млн рублей и приступаем к строительству и реконструкции пяти спортивных объектов, трех объектов в сфере образования и культуры, трех объектов инженерной инфраструктуры", - рассказал губернатор на оперативном совещании в правительстве области.

В частности, запланировано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и открытым стадионом в городе Бабаево, спорткомплекса в поселке Шексна, строительство навеса ледового катка и культурно-досугового центра в селе Нюксеница, капремонт ледового поля, школы №2 и Центра развития детей и молодежи в городе Грязовец, реконструкция спорткомплекса в Белозерске, сообщил руководитель региона.

В программу включены и три объекта инфраструктуры: ремонт участка дороги Чекшино - Великий Устюг в 5,6 км, строительство второй очереди канализации в Грязовце и полигона с мусоросортировочным комплексом в Великом Устюге. С 2010 по 2016 годы компания "Газпром" перечислила 900 млн рублей на строительство шести социальных объектов и пяти полигонов для захоронения отходов, добавил губернатор.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Вологодская область
Страны
Россия
Персоны
Кувшинников, Олег Александрович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: глава Серпуховского района Подмосковья доставлен на допрос в СК
2
Законопроект о пенсионном возрасте могут принять в первом чтении до конца весенней сессии
3
Эксперты: флешмоб в поддержку уволенной из-за фото учительницы истории достоин уважения
4
Энергоснабжение Крыма полностью восстановлено
5
Путин освободил Клименко от должности советника президента
6
СМИ: Украина блокирует на границе цистерны из России с сжиженными углеводородными газами
7
ОЗХО подтвердила использование зарина и хлора в Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости