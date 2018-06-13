Соцобъекты построят и отремонтируют в Вологодской области на 1 млрд рублей от "Газпрома"

ВОЛОГДА, 13 июня. /ТАСС/. Строительство и реконструкцию 11 социальных объектов проведут в 2018 году в Вологодской области на средства компании "Газпром" в размере почти 1 млрд рублей, сообщил в среду губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Мы подписали договор пожертвования с компанией "Газпром" на 965 млн рублей и приступаем к строительству и реконструкции пяти спортивных объектов, трех объектов в сфере образования и культуры, трех объектов инженерной инфраструктуры", - рассказал губернатор на оперативном совещании в правительстве области.

В частности, запланировано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и открытым стадионом в городе Бабаево, спорткомплекса в поселке Шексна, строительство навеса ледового катка и культурно-досугового центра в селе Нюксеница, капремонт ледового поля, школы №2 и Центра развития детей и молодежи в городе Грязовец, реконструкция спорткомплекса в Белозерске, сообщил руководитель региона.

В программу включены и три объекта инфраструктуры: ремонт участка дороги Чекшино - Великий Устюг в 5,6 км, строительство второй очереди канализации в Грязовце и полигона с мусоросортировочным комплексом в Великом Устюге. С 2010 по 2016 годы компания "Газпром" перечислила 900 млн рублей на строительство шести социальных объектов и пяти полигонов для захоронения отходов, добавил губернатор.