Кудрин: большинство показателей майских указов от 2012 года в экономике не достигнуто

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Большинство целевых показателей в экономике, закрепленных в майских указах президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2012 года, не было достигнуто, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, представляя в Госдуме отчет о деятельности контрольного ведомства в 2017 году.

"Самые серьезные показатели недостижения [целевых показателей майских указов от 2012 года] касаются экономики: индекс производительности труда в 2016 году составил 99,8%, то есть производительность труда падала в 2016 году. По информации правительства, в 2016 году темпы роста производительности относительно 2011 года составили 3,8%. То есть с 2011-го по 2016 год всего производительность выросла на 3,8%. А по целевому показателю она должна вырасти в 1,5 раза к 2018 году", - сказал Кудрин.

Продолжая тему выполнения целевых показателей майских указов в экономике, глава Счетной палаты указал, что доля инвестиций в ВВП России в 2017 году составила 21,9% при целевом показателе 27% к 2018 году. Одно из поручений требовало достижения роста доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в ВВП в 1,3 раза по сравнению с 2011 годом - доля такой продукции составила 21,7% (19,6% в 2011 году).

Что удалось выполнить

Однако, по словам Кудрина, по некоторым направлениям удалось достичь более ярких результатов, особенно в социальной сфере: "Конечно, я отмечу несколько примеров. Например, по оплате труда соответствующие указы были самыми яркими. Выполнение показателей по школьному преподаванию в 2017 году составило 101%, то есть выполнено, а в январе-марте этого года - 82%".

Также удалось достичь целей по обеспечению к 2018 году снижения смертности от различных болезней и снижению младенческой смертности, но по субъектам РФ результаты очень дифференцированны. При этом по демографической ситуации в стране не все цели были достигнуты. Так, в 2017 году суммарный коэффициент рождаемости составил 1,621 ребенка на одну женщину (цель - 1,75), а показатель желаемой продолжительности жизни - 72,7% при целевом 74%.

"Мы продолжим по этим показателям анализ, теперь уже по майскому указу 2018 года, и там многие показатели поставлены еще более амбициозные, чем на тот период, который пришелся с 2012 года", - подытожил Кудрин.

Он также поблагодарил бывшего председателя Счетной палаты Татьяну Голикову за результаты ее работы на посту главы ведомства и за то, что может отчитаться за работу ведомства в Госдуме "с чувством удовлетворения".

"Прежде всего, хочу поблагодарить руководство Счетной палаты и бывшего председателя Счетной палаты Татьяну Алексеевну Голикову за то, что могу отчитываться за работу этого института с чувством удовлетворения за проделанную работу и те представленные результаты", - сказал Кудрин.

Кудрин сменил Голикову на посту председателя Счетной палаты в мае 2018 года, после формирования нового состава правительства РФ. Голикова возглавляла ведомство с сентября 2013 года.