Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 63.12
€ 74.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кудрин: большинство показателей майских указов от 2012 года в экономике не достигнуто

Экономика и бизнес
13 июня, 19:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

При этом, по словам главы Счетной палаты, в социальной сфере удалось достичь более ярких результатов, чем ожидалось

Поделиться
Материал из 1 страницы
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин

© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Большинство целевых показателей в экономике, закрепленных в майских указах президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2012 года, не было достигнуто, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, представляя в Госдуме отчет о деятельности контрольного ведомства в 2017 году.

Смотрите также

Майские указы. Досье

"Самые серьезные показатели недостижения [целевых показателей майских указов от 2012 года] касаются экономики: индекс производительности труда в 2016 году составил 99,8%, то есть производительность труда падала в 2016 году. По информации правительства, в 2016 году темпы роста производительности относительно 2011 года составили 3,8%. То есть с 2011-го по 2016 год всего производительность выросла на 3,8%. А по целевому показателю она должна вырасти в 1,5 раза к 2018 году", - сказал Кудрин.

Продолжая тему выполнения целевых показателей майских указов в экономике, глава Счетной палаты указал, что доля инвестиций в ВВП России в 2017 году составила 21,9% при целевом показателе 27% к 2018 году. Одно из поручений требовало достижения роста доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в ВВП в 1,3 раза по сравнению с 2011 годом - доля такой продукции составила 21,7% (19,6% в 2011 году).

Что удалось выполнить

Однако, по словам Кудрина, по некоторым направлениям удалось достичь более ярких результатов, особенно в социальной сфере: "Конечно, я отмечу несколько примеров. Например, по оплате труда соответствующие указы были самыми яркими. Выполнение показателей по школьному преподаванию в 2017 году составило 101%, то есть выполнено, а в январе-марте этого года - 82%".

Также удалось достичь целей по обеспечению к 2018 году снижения смертности от различных болезней и снижению младенческой смертности, но по субъектам РФ результаты очень дифференцированны. При этом по демографической ситуации в стране не все цели были достигнуты. Так, в 2017 году суммарный коэффициент рождаемости составил 1,621 ребенка на одну женщину (цель - 1,75), а показатель желаемой продолжительности жизни - 72,7% при целевом 74%.

"Мы продолжим по этим показателям анализ, теперь уже по майскому указу 2018 года, и там многие показатели поставлены еще более амбициозные, чем на тот период, который пришелся с 2012 года", - подытожил Кудрин.

Он также поблагодарил бывшего председателя Счетной палаты Татьяну Голикову за результаты ее работы на посту главы ведомства и за то, что может отчитаться за работу ведомства в Госдуме "с чувством удовлетворения".

"Прежде всего, хочу поблагодарить руководство Счетной палаты и бывшего председателя Счетной палаты Татьяну Алексеевну Голикову за то, что могу отчитываться за работу этого института с чувством удовлетворения за проделанную работу и те представленные результаты", - сказал Кудрин.

Кудрин сменил Голикову на посту председателя Счетной палаты в мае 2018 года, после формирования нового состава правительства РФ. Голикова возглавляла ведомство с сентября 2013 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Майский указ — 2018 Майские указы президента
Персоны
Кудрин, Алексей Леонидович Путин, Владимир Владимирович Голикова, Татьяна Алексеевна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: глава Серпуховского района Подмосковья доставлен на допрос в СК
2
Законопроект о пенсионном возрасте могут принять в первом чтении до конца весенней сессии
3
Эксперты: флешмоб в поддержку уволенной из-за фото учительницы истории достоин уважения
4
Энергоснабжение Крыма полностью восстановлено
5
Путин освободил Клименко от должности советника президента
6
СМИ: Украина блокирует на границе цистерны из России с сжиженными углеводородными газами
7
ОЗХО подтвердила использование зарина и хлора в Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости