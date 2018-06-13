Замглавы кабмина заявил, что РФ и Белоруссия будут вместе наводить порядок на рынке молока

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Россия и Белоруссия на заседании Совета министров Союзного государства приняли решение совместно наводить порядок на рынке молочной продукции и сырого молока, сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Гордеев.

"Мы совместно, скоординированно будем наводить порядок на рынке молочной продукции и сырого молока", - сказал он.

"Признано, что есть проблемы. И проблемы одинаково затрагивают потребителей в Белоруссии и России", - отметил Гордеев.

Россельхознадзор с 6 июня запретил поставки из Белоруссии некоторых видов молока и молочной продукции в таре объемом свыше 2,5 л в связи с тем, что из республики продолжает поступать "небезопасная молочная продукция".

9 июня Россельхознадзор и департамент ветеринарного и продовольственного надзора минсельхозпрода Белоруссии согласовали процедуру снятия взаимных ограничений по поставкам молочной продукции на 2018 год. С 11 июня Россельхознадзор снял ограничения на поставку в Россию молочной продукции с трех белорусских предприятий.