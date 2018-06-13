Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 63.12
€ 74.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Microsoft обновит пользовательский интерфейс для Word, Excel, PowerPoint и Outlook

Экономика и бизнес
13 июня, 19:41 UTC+3

Первоначальный набор обновлений включает в себя упрощенную панель инструментов с новой анимацией, измененные цвета и иконки, а также поиск на основе технологий искусственного интеллекта

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Swayne B. Hall

Microsoft анонсировала редизайн Word, Excel, PowerPoint и Outlook. Об этом говорится в официальном блоге компании.

"Эти обновления являются эксклюзивными для Office.com и Office 365 <...> В течение следующих нескольких месяцев мы будем развертывать новые проекты, поэтапно и тщательно тестировать изменения", - отмечается в сообщении.

Первоначальный набор обновлений включает в себя упрощенную панель инструментов с новой анимацией, измененные цвета и иконки, а также поиск на основе технологий искусственного интеллекта.

"Новые цвета и значки сначала появятся в веб-версии Word для Office.com. Затем, в конце этого месяца пользователи увидят их в Word, Excel и PowerPoint для Windows. В июле изменения перейдут в Outlook для Windows, а в августе появятся в Outlook для Mac", - отметили в Microsoft.

Компания также обновила систему поиска, которая работает с документами, контактами или встречами, упомянутыми в программах Office. При наведении курсора на поисковик он будет выдавать рекомендации (названия документов, контактов, которые были использованы ранее). 

Пока обновления не пройдут многочисленные тестирования, пользователи смогут вернуться к классической версии приложения. Изменения пользовательского интерфейса для Word, Excel, PowerPoint и Outlook будут появляться поэтапно, в течение следующих нескольких месяцев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Энергоснабжение Крыма полностью восстановлено
2
Сеть "Теремок" закрывает свои рестораны в США
3
Законопроект о пенсионном возрасте могут принять в первом чтении до конца весенней сессии
4
Источник: глава Серпуховского района Подмосковья доставлен на допрос в СК
5
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
6
Путин освободил Клименко от должности советника президента
7
МИД РФ: США показали безрассудство, обвинив россиян в поставках авиатоплива в Сирию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости