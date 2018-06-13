Аэропорт Перми подтвердил Росавиации соответствие требованиям по авиабезопасности

ТАСС, 13 июня. Международный аэропорт Перми подтвердил соответствие требованиям по авиабезопасности, устранив ряд несоответствий после инспекционной проверки. Об этом сообщили в среду в пресс-службе воздушной гавани.

В марте Росавиации приостановила действие сертификата авиационной безопасности аэропорта Перми, сообщал советник руководителя ведомства Сергей Извольский.

"9 июня 2018 года в адрес "Международный аэропорт "Пермь" поступил документ о восстановлении сертификата по авиационной безопасности", - говорится в сообщении. Ранее в ходе инспекционной проверки были выявлены некоторые несоответствия, но 25 мая аэропорт направил Росавиации отчет об их устранении и после повторной проверки получил акт об устранении всех недостатков, отмечается в релизе.

"За время проведения проверок и работ по устранению несоответствий аэропорт "Пермь" осуществлял свою деятельность в штатном режиме и в соответствии с требованиями авиационной и транспортной безопасности", - добавили в пресс-службе.