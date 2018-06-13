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Вице-спикер Госдумы: оплата проезда в отпуск на Крайнем Севере должна зависеть от НДФЛ

Экономика и бизнес
13 июня, 20:47 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 13, июня. /ТАСС

Как отмечает Ольга Епифанова, затраты на компенсацию должны закладываться перед началом финансового года

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АРХАНГЕЛЬСК, 13 июня. /ТАСС/. Размер компенсации оплаты проезда к месту отпуска в пределах России для жителей регионов Крайнего Севера и приравненных к ним не должен превышать сумму уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Как рассказала ТАСС в среду в Архангельске заместитель председателя Госдумы Ольга Епифанова в кулуарах XX Конференции малого и среднего предпринимательства Архангельской области, эта одна из возможных мер по снижению нагрузки на бизнес в регионах Арктической зоны РФ.

Лица, работающие в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеют право на оплату один раз в два года за счет средств работодателя стоимости проезда и провоза багажа в пределах территории России к месту использования отпуска и обратно.

"Самое оптимальное предложение - это считать сумму, которую предприятие может потратить на компенсацию [проезда к месту] отпуска человека - не более, чем сумма выплаченного НДФЛ. Сколько заработал - столько можно взять", - сказала Епифанова.

Как отметила Епифанова, затраты на компенсацию должны закладываться перед началом финансового года. "По закону, сотрудник может заявить о том, что он едем в отпуск за две недели до отпуска <…> и сообщить, что летит из Архангельска во Владивосток семьей из четырех человек. Мы принимаем бюджет РФ за три года, а потом корректируем его по годам, а каким образом в любом учреждении вот так за две недели можно найти такие деньги, и еще не на одного сотрудника. Мы разбираемся с тем, что все должно быть планово, т. е. известно изначально при планировании финансового года", - сказала вице-спикер Госдумы.

По словам Епифановой, рассматриваются и другие варианты размера данной компенсации. "В советское время [сумма оплаты проезда к месту отпуска] выделялась [в размере стоимости проезда] в плацкартном вагоне на всю семью, и, если кто-то хотел другой вид транспорта, то, соответственно, доплачивал", - сказала она.

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