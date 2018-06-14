"Алроса" ждет проявления экономического эффекта от аварии на "Мире" в ближайшие два года

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. "Алросе" еще предстоит ощутить экономический эффект от аварии на руднике "Мир", произошедшей в августе 2017 года. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава "Алросы" Сергей Иванов.

"Эффект от аварии на "Мире" начнем ощущать в ближайшие пару лет", - сказал он.

Сейчас, по словам Иванова, компания имеет запас прочности за счет девальвации рубля: алмазы "Алроса" продает в валюте, а затраты более чем на 80% несет в рублях. Кроме того, компания удержала издержки на уровне 2015-2016 годов, сэкономив на закупках несколько миллиардов рублей за шесть месяцев 2017 года.

Он также сообщил, что для сокращения расходов "Алроса" продолжает продажу непрофильных активов. Так, в 2018 году компания реализовала миноритарные пакеты ряда предприятий, среди которых "Железные дороги Якутии" и страховая компания "Стерх", а также заключила договор о продаже акций Алмазэргиэнбанка.

Авария на руднике "Мир" произошла 4 августа. В результате прорыва воды из карьера произошло затопление шахты, где в момент происшествия находился 151 человек. В тот же день были эвакуированы 142 человека, на следующий день из рудника выбрался еще один работник. Поиски восьми шахтеров продолжались на протяжении трех недель, однако 26 августа поисково-спасательные работы были прекращены.

Рудник "Мир" разрабатывал Мирнинский горно-обогатительный комбинат - старейшее предприятие "Алросы". До 2001 года месторождение разрабатывалось открытым способом. Мощность рудника составляет 1 млн т руды в год, на долю рудника приходилось примерно 11% годовой добычи "Алросы".

"Алроса" - крупнейший в мире производитель алмазов, занимается разведкой, добычей, производством и продажей алмазов. Компания добывает алмазы на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области.