Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 63.12
€ 74.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Алроса" ждет проявления экономического эффекта от аварии на "Мире" в ближайшие два года

Экономика и бизнес
14 июня, 8:00 UTC+3

По словам главы холдинга Сергея Иванова, сейчас компания имеет запас прочности за счет девальвации рубля

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. "Алросе" еще предстоит ощутить экономический эффект от аварии на руднике "Мир", произошедшей в августе 2017 года. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава "Алросы" Сергей Иванов.

"Эффект от аварии на "Мире" начнем ощущать в ближайшие пару лет", - сказал он.

Сейчас, по словам Иванова, компания имеет запас прочности за счет девальвации рубля: алмазы "Алроса" продает в валюте, а затраты более чем на 80% несет в рублях. Кроме того, компания удержала издержки на уровне 2015-2016 годов, сэкономив на закупках несколько миллиардов рублей за шесть месяцев 2017 года.

Он также сообщил, что для сокращения расходов "Алроса" продолжает продажу непрофильных активов. Так, в 2018 году компания реализовала миноритарные пакеты ряда предприятий, среди которых "Железные дороги Якутии" и страховая компания "Стерх", а также заключила договор о продаже акций Алмазэргиэнбанка.

Авария на руднике "Мир" произошла 4 августа. В результате прорыва воды из карьера произошло затопление шахты, где в момент происшествия находился 151 человек. В тот же день были эвакуированы 142 человека, на следующий день из рудника выбрался еще один работник. Поиски восьми шахтеров продолжались на протяжении трех недель, однако 26 августа поисково-спасательные работы были прекращены.

Рудник "Мир" разрабатывал Мирнинский горно-обогатительный комбинат - старейшее предприятие "Алросы". До 2001 года месторождение разрабатывалось открытым способом. Мощность рудника составляет 1 млн т руды в год, на долю рудника приходилось примерно 11% годовой добычи "Алросы".

"Алроса" - крупнейший в мире производитель алмазов, занимается разведкой, добычей, производством и продажей алмазов. Компания добывает алмазы на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Авария на руднике "Мир" в Якутии
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
2
Эксперты: флешмоб в поддержку уволенной из-за фото учительницы истории достоин уважения
3
Как Россия радовалась победе Овечкина в Кубке Стэнли
4
Путин освободил Клименко от должности советника президента
5
"Железо с мозгами": какое оружие России умеет "думать"
6
Кабмин рассмотрит законопроект об изменениях в пенсионное законодательство
7
Мария Шарапова осталась без реванша
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости