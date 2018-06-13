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ФРС США повысила базовую процентную ставку до 1,75-2%

Экономика и бизнес
13 июня, 21:01 дата обновления: 13 июня, 21:07 UTC+3

Ставка была повышена на 25 базисных пунктов

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Здание Федерального резерва США

Здание Федерального резерва США

© AP Photo/J. David Ake

ТАСС, 13 июня. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, повысила базовую процентную ставку на 25 б.п., до 1,75-2%. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства.

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Рынок был уверен, что ставка будет повышена на 25 б.п., с 1,5-1,75% до 1,75-2% годовых. В частности, фьючерсы на процентную ставку свидетельствовали о том, что вероятность сохранения ставки на прежнем уровне составляла 0%. При этом вероятность ее повышения на 25 б.п. составляла 84%, а вероятность повышения ставки на 50 б.п. составляла 16% годовых. Кроме того, все 93 опрошенных Bloomberg экспертов ожидали повышения ставки на 25 б.п., до 1,75-2% годовых.

14 декабря 2016 года ФРС повысила базовую процентную ставку c 0,25-0,5% до 0,5-0,75%. Это было второе повышение после 2008 года. Решение объяснялось улучшением прогнозов ФРС по уровню безработицы, инфляции, а также по росту ВВП США в 2016 году. Позже 15 марта 2017 года ФРС повысила ставку c 0,5-0,75% до 0,75-1,0%, 14 июня - до 1-1,25%, а 13 декабря - до 1,25-1,5%. В текущем году 21 марта ФРС повысила ставку еще раз - до 1,5-1,75%.

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