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"Алроса" планирует изменить минимальный уровень запасов алмазов на складах

Экономика и бизнес
14 июня, 8:01 UTC+3

Глава компании Сергей Иванов отметил, что это позволит продолжить сокращение издержек

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Алмазодобывающая компания "Алроса" планирует изменить подход к определению минимального уровня запасов алмазов на складах и увеличить оборачиваемость сырья. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава "Алросы" Сергей Иванов.

"В системе порой находится от 12 до 18 млн карат добытой, но не реализованной продукции. Товар лежит не отсортированный, не готовый к продаже. Надо понять, каков минимальный уровень, за который нельзя опускаться, остальное - продавать", - сказал он, отметив, что такая мера позволит продолжить сокращение издержек.

В 2017 году объем добычи "Алросы" составил 39,6 млн карат, увеличившись на 6% по сравнению с предыдущим годом. Продажи необработанных алмазов составили 41,2 млн карат. Продажи алмазов в денежном выражении достигли $4,2 млрд, продажи бриллиантов - $96,9 млн.

"Алроса" занимается разведкой, добычей, производством и продажей алмазов. Компания добывает алмазы на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Акционерами компании являются Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Республика Саха (Якутия) - 25%, улусы (районы) Якутии - 8%. В свободном обращении находится почти 34% акций.

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