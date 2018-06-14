"Алроса" сможет восстановить добычу на руднике "Мир" не раньше 2024-2025 годов

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Восстановление добычи на руднике "Мир" алмазодобывающей компании "Алроса", который был остановлен летом 2017 года из-за аварии, может занять еще семь-восемь лет, сообщил в интервью ТАСС глава компании Сергей Иванов.

"Семь-восемь лет. Минимум", - сказал он.

"Затопленные горизонты восстановлению не подлежат, наземная инфраструктура не пострадала. Идет поиск проектных решений, которые позволят возобновить добычу и обеспечат полную безопасность работ", - отметил Иванов, подчеркнув, что компания привлекла к работе "лучших российских и международных экспертов".

Ранее "Алроса" оценивала сроки восстановления добычи на руднике "Мир" в пять-семь лет. С учетом запасов руды в 30-42 млн тонн добыча на руднике может продолжаться еще порядка 30 лет.

По словам Иванова, содержание алмазов в руде на "Мире" - одно из лучших в "Алросе": три карата на тонну руды.

Технологическое решение по восстановлению рудника компания может определить к концу 2018 года.

Авария на руднике

Авария на руднике "Мир" в Якутии произошла 4 августа 2017 года. В результате прорыва воды из карьера затопило шахту, в которой находился 151 человек. Восемь горняков погибли.

Рудник "Мир" разрабатывал Мирнинский горно-обогатительный комбинат - старейшее предприятие "Алросы". До 2001 года месторождение разрабатывали открытым способом, а по мере углубления карьера перешли на подземный.

Мощность рудника составляет 1 млн тонн руды в год, на его долю приходилось примерно 11% годовой добычи "Алросы". Как заявляли в компании, полностью заместить выпадающие объемы добычи алмазов после аварии на руднике "Мир" не удастся.

"Алроса" - крупнейший в мире производитель алмазов. Компания добывает алмазы на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. В 2017 году предприятия группы "Алроса" добыли 39,6 млн карат алмазов. Выручка от продажи алмазов составила $4,2 млрд, бриллиантов - $96,9 млн.

Акционерами компании являются Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Республика Саха (Якутия, 25%) улусы (районы) Якутии (8%). В свободном обращении находится почти 34% акций.